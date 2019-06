«Odio l'estate» è il nuovo film di Aldo,Giovanni e Giacomo

Maurizio Acerbi

Il prossimo 17 giugno, inizieranno, in Puglia, le riprese di Odio l'estate, il nuovo atteso film con Aldo, Giovanni e Giacomo, per la regia del sodale Massimo Venier. Dopo il deludente Fuga da Reuma Park, considerato una sorta di canto del cigno del Trio, vedremo se questa nuova pellicola rappresenterà una rinascita artistica per i tre comici. Già dal titolo, si intuisce che la pellicola è ambientata nella stagione estiva. I loro personaggi, infatti, sono in procinto di partire per le vacanze. I tre non si conoscono e hanno vite e famiglie completamente differenti: il precisetto organizzatissimo, ma con un'attività in proprio fallimentare; il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale; l'ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri (che comparirà nel film). Insomma, tre vite molto lontane che finiranno per incontrarsi, fortuitamente, in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Il che, darà il via alla parte comica, facendo presagire vari scontri tra i tre. Del resto, come anticipa la sinossi, «con abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato e finiscono per ballare insieme in una sera d'estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga», si prevede una di quelle storie di amicizia e sentimenti come da loro tradizione cinematografica.