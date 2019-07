Rivoluzione francese? No: il 14 luglio il web ricorda ...la morte di Lady Oscar

Il 14 luglio del 1798 in Francia scoppiava la Rivoluzione Francese e, con la presa della Battista, il popolo si rivoltava alla corona e all’aristocrazia dopo un periodo di stenti e di tumulti. In quel giorno di 230 anni fa è stata scritta una pagina della storia moderna. In molti e soprattutto il popolo del web, ricorda questa data così importante, grazie a un’eroina dei manga giapponesi. Oggi è anche l’anniversario della morte di Lady Oscar, il personaggio dell’omonimo fumetto e del celebre cartone animato, che proprio durante la presa della Bastiglia è stata freddata da un colpo di pistola, morendo per il popolo e per un mondo migliore.

È proprio grazie al personaggio di Lady Oscar che i ragazzi di oggi conoscono molto bene la storia della Rivoluzione Francese. Il manga è stato capace di raccontare con dovizia e con un pizzico di sagacità, una pagina molto importante della storia francese, ergendo a mito la figura di Lady Oscar, donna nobile ma cresciuta come un uomo. E nella giornata di oggi sono in molti i messaggi di commiato dedicati alla Lady del manga giapponese.

#14luglio 1789

Morte di #LadyOscar durante la #PresaDellaBastiglia.



Sono trascorsi 230 anni, ed io devo ancora riprendermi dal trauma. pic.twitter.com/VUuOOpAt88 — LadyJack (@BooksPrincess) 14 luglio 2019

Su Twitter che gli utenti si divertono a ricordare un personaggio molto amato che, a sua volta, ha fatto entrare nel mito l’animazione del Sol Levante. La tragica morte di Lady Oscar si verifica un giorno dopo quella del suo amato Andrè, freddato anche lui in un conflitto a fuoco. Il cartone culmina poi con la morte della Regina Maria Antonietta, avvenuta nell’agosto del 1793, mentre il fumetto si prende qualche licenzia in più, approfondendo la vita dei parigini dopo la presa della Bastiglia. Con il titolo originale di "Berusaiyu no bara", in Italia la serie è conosciuta con il nome di "Una Spada per Lady Oscar". I fumetti dopo la fine della serie canonica, hanno presentato anche un ciclo di racconti gotici in cui la lady affronta demoni e vampiri in una Francia pre-rivoluzionaria.