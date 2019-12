Olivia Bertè contro Loredana a Verissimo: "Mimì non voleva vederti"

Olivia Bertè smentisce la sorella Loredana Bertè, per le dichiarazioni rese in un’intervista a Verissimo nei giorni scorsi.

Come riporta il Giornale di Sicilia, la cantante è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, rilasciando delle dichiarazioni sulla sorella Mia Martini, scomparsa nel 1995. Bertè ha raccontato tratti della loro infanzia, ha detto di esserle stata molto affezionata e di sentirsi inconsolabile per la morte della sorella.

Ha anche raccontato un aneddoto che forse non tutti i fan conoscevano. Martini fu infatti incarcerata per possesso di uno spinello. “ Ho lasciato la scuola l’ultimo anno - ha detto Bertè a Toffanin - perché è successa una disgrazia: mia sorella Mimì è stata arrestata per uno spinello che gli avevano messo in tasca. Ha fatto due anni in carcere. Quando è stata liberata, prima del processo, l’abbiamo nascosta in una soffitta per un anno ”. Proprio quest’aneddoto è stato il tratto principale della smentita di Olivia Bertè, che ha dedicato alla questione un aggiornamento su Facebook prima della messa in onda di Verissimo.





“ Mimì - ha scritto Olivia, la terza sorella Bertè - è stata in carcere quattro mesi e non due anni e soprattutto una volta rientrata a casa (un attico privo di soffitte) non ha mai avuto problemi con la giustizia, essendo stata scagionata a seguito di un regolare processo che l'ha prosciolta dall'accusa di spaccio per cui era stata ingiustamente arrestata. Nonostante il quarto di secolo trascorso dalla sua prematura scomparsa, Mimì continua a mancarci come fosse accaduto ieri. E allora perché continuare a raccontare cose non vere? Perché gettare ombre anziché fare luce? Perché non parlare dell'arte e delle tante cose belle e positive della nostra amata sorella e basta? A chi giova tutto questo? All'audience di programmi generalisti cui poco interessa salvaguardare la nostra intimità? Anzi... e mi fermo qua. Loredana, di certo non giova all'immagine di Mimì e se ci rifletti neanche alla tua. Dopo Sanremo '93 che Mimì ha fatto solo per esserti vicina, rimasta profondamente delusa dal tuo carattere a dir poco impetuoso, ha preferito tenerti a debita distanza. Il cellulare non solo non te l'ha mai regalato ma si guardava bene dal farti avere il suo numero. Il vostro identico manager era costretto a ricevervi in giorni diversi per evitare che vi incrociaste e scoppiasse il solito putiferio e (come se non bastasse) per uno strano scherzo del destino Mimì poche settimane prima che ci lasciasse ha dovuto buttare giù l'ennesimo boccone amaro. Avevi dichiarato al Tv Radiocorriere che tua sorella era morta e che non avresti più voluto vederla. Devo continuare? Non credo ti convenga... allora forse sarebbe meglio smettere le vesti della vedova inconsolabile e pensare esclusivamente al tuo percorso e non al suo… ”.

