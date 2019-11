Olivia Colman parla delle tensioni tra la Regina e il Principe Carlo

Olivia Colman si è pronunciata sui rapporti tra il Principe Carlo e la Regina Elisabetta II, o almeno su come questi rapporti sono stati dipinti nella terza stagione di “The Crown”.

Colman è infatti stata chiamata a interpretare la sovrana britannica e nella serie si mostra in maniera diffusa quale sia la relazione tra madre e figlio. Per comprendere, bisogna fare una piccola premessa: Carlo è il primo nella linea di successione al trono britannico: questo significa che, alla morte della madre, lui le succederà. È improbabile che la Regina abdichi in favore del figlio: dai tempi di Edoardo VIII, l’abdicazione è materia tabù nella Royal Family e, come disse una volta il Principe Harry, nessuno vuole essere re, ma è un peso che ci si deve assumere.

“ La Regina vuole proteggerlo - ha detto Colman riferendosi al Principe di Galles, come riporta l’Express - ma ha anche bisogno che si sappia che lui sarà il prossimo. C’è qualche attrito, com’è naturale. Fatemi vedere una madre e un giovane adulto che vadano d’accordo su tutto. Alcune delle sue decisioni sono piuttosto difficili per lei e viceversa ”.

Naturalmente Colman si riferisce al suo personaggio, a una sceneggiatura che, per quanto possa assomigliare alla storia reale di Elisabetta, è pur sempre un prodotto di fiction. Tuttavia, Carlo sembra consapevole del suo complesso destino, tanto da averne accennato in un documentario che andò in onda in occasione del suo settantesimo compleanno, “Prince, Son & Heir - Charles at 70”. L’attore Josh O’Connor, che interpreta Carlo in “The Crown” ha usato invece parole piuttosto forti: “ Ecco un uomo per cui, affinché la sua vita abbia significato, assume importanza il fatto che sua madre debba morire ”.

L’attuale Principe di Galles è nato nel 1948, dopo di che, nel 1952, Elisabetta è salita al trono alla morte di Re Giorgio VI, suo padre. Da allora ha regnato sul Regno Unito, la Chiesa Anglicana e il Commonwealth e così sarà probabilmente fino alla sua morte. In quel momento Carlo e la moglie, Camilla Parker Bowles, diverranno Re e regina consorte.

Tuttavia, la Regina ha deciso di preparare adeguatamente Carlo al suo ruolo, tanto che il figlio ormai da tempo ne fa le veci nei tour intorno al mondo. Quando Elisabetta II avrà 95 anni, è stato stabilito che il figlio potrà dividere con lei onori e oneri della Corona fino alla morte della donna. Quando Carlo salirà al trono, inoltre, ci sarà l’investitura di un nuovo Principe di Galles, cioè il Principe William, che dovrebbe diventare Re dopo la scomparsa di Carlo.

