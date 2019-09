Open Us, il team di Serena Williams non vuole Meghan Markle

Il team di Serena Williams è preoccupato che la presenza di Meghan Markle alla finale di degli US Open di oggi possa distrarre la campionessa dalla partita o, meglio, secondo quanto riporta “Page Six”, portarle sfortuna. " Serena ha chiesto al suo allenatore di poter avere Meghan tra il pubblico a New York, ma in realtà tutti sono preoccupati poiché il mondo del tennis è molto superstizioso e Serena ha sempre perso quando Meghan è andata a guardarla in torneo, come infatti è successo a Wimbledon ", ha rivelato una fonte del tabloid.

L'obiettivo della Williams è vincere il suo 24esimo Grand Slam, quindi perché rischiare si chiedono nel suo team. La risposta la svela un’altra fonte di “Page Six” che ha dichiarato: "Serena adora Meghan ed è entusiasta che venga a vederla giocare all'Open”. La campionessa, quindi, non crederebbe in alcuna energia negativa sprigionata dalla sua amica del cuore, anzi. Non lo stesso sembrerebbe pensare però, alemno stando a voci insistenti, come riporta "The Sun" il suo allenatore, Patrick Mouratoglou, che non vedrebbe di buon occhio la presenza della Markle per scaramanzia.

Ma, raggiunto per un commento in proposito, ha negato tutto in una dichiarazione rilasciata al New York Post, spiegando che si tratta di una finalissima e che la la Williams è carica al mille per mille e non si farà distratta da niente e da nessuno. “Ci saranno 22.000 persone nello stadio; 23.000, in realtà. Uno in più o in meno non cambierà nulla. Vinceremo”, ha detto sicuro il coach, ma il suo team continua a fare gli scongiuri, anche perché per la Williams si tratta della quarta finale di uno Slam dopo la gravidanza e finora le ha perse tutte e tre.

Se dovesse vincere eguaglierebbe il record di 24 vittorie negli Slam che oggi appartiene alla tennista australiana Margaret Court. La finale si giocherà oggi sabato 7 settembre alle 22 ora italiana e non si sa ancora se la Duchessa del Sussex sia già atterrata negli Stati Uniti e se abbia usato nuovamente un jet privato.



