Ora Asia Argento molla il MeToo

Asia Argento è stata tra le prime attrici a denunciare le molestie del produttore statunitense Harvey Weinstein. Finito al centro di un enorme scandalo sessuale, quello che è stato definito “l’orco di Hollywood” è stato accusato da star famose come Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette, Ashley Judd, Kate Beckinsale, Salma Hayek.

Ora la figlia di Dario - dopo il clamore suscitato - affida ai microfoni dell’AdnKronos un’amara riflessione di ciò che ha conquistato il movimento MeToo, che ha scaricato l’attrice e regista romana dopo le accuse lanciate dal New York Times per le presunte violenze da parte di Asia sul giovane attore Jimmy Bennett. In occasione del lancio del documentario Frida - Viva la vida di cui è voce narrante, presentato in anteprima al Torino Film Festival ed evento speciale nelle sale italiane il 25, 26 e 27 novembre, la Argento si rifiuta di paragonare la rivoluzione dell’iconica pittrice messicana Frida Kahlo, pioniera del femminismo contemporaneo, a fenomeni come MeToo e Time’s Up.

Asia Argento: “MeToo? Ho pagato soltanto io”

“ Non possiamo comparare il tempo in cui è vissuta Frida a quello che succede oggi – spiega l’attrice – . Io ho provato a fare una rivoluzione e ad un certo punto mi sembrava di aver creato uno tsunami abbastanza forte. Però poi ci sono delle forze oscure così grandi oggi. Un tempo si sapeva chi era il nemico, oggi i nemici si nascondono molto bene ”.

Il movimento ormai è nato da più di un anno per schierarsi apertamente contro gli abusi sistematici subiti sul posto di lavoro. Continua a denunciare ciò che accade, ma senza troppe conseguenze secondo l’attrice. “ Quando io ho fatto una rivoluzione che ha acceso gli animi, soprattutto delle donne, perché era una rivoluzione femminile – dichiara la Argento – , alla fine ho visto che la storia non è una linea retta, è una spirale. È come un valzer: si fanno due passi avanti e uno indietro ”.