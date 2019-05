Ora c’è anche la sosia di Meghan Markle. Si fa pagare 1200 euro ad apparizione

Fino a qualche tempo fa era una receptionist, una ragazza come tante. Poi la svolta inaspettata. Come ha riportato il The Sun, c’è chi di professione fa la sosia ufficiale di Meghan Markle e viene pagata profumatamente per indossare gli abiti della duchessa di Sussex.

La sosia della Markle si chiama Olivia Marsden, ha 28 anni ed è di Greenwich, a sud-est di Londra e, questa folle avventura è incominciata per puro caso nel lontano 2011. La giovane è sempre stata una fan di Meghan, fin da quando era un’attrice molto quotata nella serie tv “Suits”. Olivia ha sempre notato una certa somiglianza con la neo-duchessa.

"La gente cominciava a notare che io e lei eravamo come due gocce d’acqua. Ho la sua stessa pelle ambrata, la stessa struttura fisica e lo stesso taglio di capelli", rivela al tabloid inglese. "Intanto ho cominciato a vivere la mia vita ma, ma più tempo passava e più mi interessavo alle vicende personali di Meghan. La prima a crederci fino in fondo è stata mia madre", continua la giovane. Così da quel momento in poi, madre e figlia hanno pensato di trasformare la somiglianza in business. La madre di Olivia ha contattato gli agenti giusti e, subito dopo, le è stato proposto un contratto di lavoro. Guadagna 1200 euro ad apparizione, per feste di laurea, compleanni e baby shower; possiede sia un profilo Instagram molto attivo e un canale YouTube.

Si verste come la Markle, imita i sorrisi e le movenze e, caso ha voluto, nella seconda metà del 2018 è rimasta anche incinta. "Dovrei partorire entro la fine di giugno, sarà un maschio e anche io lo chiamerò Archie", conclude.