Ora Giulia De Lellis cerca collaboratori per un nuovo progetto

Ad oggi e insieme a Chiara Ferragni, Giulia De Lellis è una delle donne più influenti del mondo della moda e dei social. Per lei il 2019 è stato un anno incredibile, pieno di traguardi e successi professionali. E fin da ora sta scaldando i motori per il 2020 che, dal quel che sembra, sarà denso di impegni e soprattutto di successi. C’è in ballo nuovo progetto lavorativo ancora top secret per Giulia De Lellis, ma questa volta, chiede l’aiuto dei suoi follower per cercare di concretizzare la sua idea.

In una delle tante stories che la De Lellis pubblica sul suo profilo instagram, ha lanciato un appello. "Cerco collaboratori", tuona l’influencer. Si cercano esperti di fotografia, grafica de video maker. L’annuncio di lavoro è stato rivolto ai 4,4 milioni di utenti che ogni giorno seguono Giulia De Lellis nelle sue imprese e nei suoi svariati impegni lavorativi. “Sta per nascere qualcosa di nuovo, un progetto a cui sono legata particolarmente – continua l’influencer -. Voglio realizzarlo insieme a voi. Mi date una mano?”

E candidarsi è molto semplice. Basterà inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail che è apparso nella storia di Instagram e attendere una risposta da parte dello staff della De Lellis. Per il ruolo da fotografo, si cerca una persona seria e creativa, e oltre al curriculum dettagliato, è richiesto anche il portfolio completo; per il grafico, anche in questo caso, si cerca una o un giovane, carico di idee e munito di pazienza e lo stesso discorso vale anche per il video maker . "So che ci sono tanti bravi ragazzi di talento. Non vedo l’ora di incontrarvi", conclude l’influencer.

Sicuramente ci saranno molte candidature da valutare, dato che soprattutto tra i più giovani, la De Lellis ha trovato un bacino di utenti molto attivo. Ma di che progetto si tratterà? Per ora è tutto avvolto nel mistero, ma sicuramente, al più presto, si scoprirà qualcosa in più sulla prossima avventura professionale di Giulia. Intanto il suo libro che è stato pubblicato da Mondadori, sta ancora macinando consensi (ma anche critiche). Resta il libro più venduto di quest’anno, tanto da riuscire a scalzare mostri sacri come Stephen King ed Elena Ferrante. Il mondo guarda al futuro e la De Lellis a quanto pare ha trovato il modo di cavalcare l’onda del successo.