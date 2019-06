Ora Meghan Markle è anche opinionista

Ai suoi titoli ora la Duchessa di Sussex può adesso aggiungere anche quello di editor per British Vogue. Secondo quanto riferito da “Page Six” Meghan Markle avrà da settembre una sua rubrica d'opinionista in cui potrà parlare di temi a sua discrezione.

Il suo è un nome di grandissima attrattiva per il fashion magazine che vedrà salire esponenzialmente la sua tiratura anche perché nel numero di settembre di British Vogue si inizia col botto. Oltre a un articolo firmato dalla Duchessa del Sussex, infatti, saranno pubblicate in esclusiva delle foto di Meghan Markle scattate al Frogmore Cottage, finora mai rese pubbliche alla stampa.

La Duchessa non è il primo membro della Royal Family a fare un'incursione nel mondo dell'editoria. Per commemorare il suo 65 ° compleanno nel 2013, il Principe Carlo ospite ha curato l'edizione del 13 novembre di "Country Life", che è diventata la rivista più venduta della rivista di tutti i tempi.

Il Principe è poi tornato a scrivere per lo stesso magazine nel 2018 per celebrare il suo 70esimo compleanno, mostrando foto esclusive di Clarence House, Highgrove Gardens e Dumfries House, la tenuta scozzese che il Principe ha salvato per il Regno Unito nel 2007.



