"Ora sei una donna". La foto revival di Michelle Hunziker e sua figlia Aurora

Michelle Hunziker ha un amore spassionato per il mondo dei social, soprattutto per quello di Instagram. Donna di spettacolo, moglie e madre amorevole, la celebre showgirl molto spesso si diletta a pubblicare foto e stralci di vita presente e passata sul suo profilo social. I fan sono molto reattivi sotto questo punto di vista, e tutte le volte, ricoprono la Hunziker di apprezzamenti e di commenti amorevoli. Come è avvenuto di recente nell’ultimo scatto pubblicato dalla showgirl.

Michelle Hunziker ha condiviso una foto che la ritrae insieme a sua figlia Aurora. In questo ricordo prezioso la figlia di Ramazzotti aveva appena 13 anni. La Hunziker è raggiunte, come sempre. Indossa un golfino rosa che mette in mostra il suo sexy decolté, i capelli scendono confusi sulle spalle e il suo solito sorriso contagiante è lì, in bella mostra. Aurora invece nasconde per timidezza un sorriso dolce e gentile, ha i capelli mossi e indossa una camicetta a righe bianche e rosa, ma balza agli occhi la somiglianza con Michelle: sono l’una l’immagine speculare dell’altra. "E poi ho trovato questa foto – esordisce nel post Michelle Hunziker -. Tenera la mia Auri quando aveva solo 13 anni. Da notare le sue sopracciglia. Erano come le mie, prima che l’estetista assassina me le strappasse negli anni ’90 – ricorda con un pizzico di ironia -. Cucciola mia, ora sei una donna".

Lo scatto da totalizzato più di 84mila mi piace e tanti sono stai glia apprezzamenti che si leggono fra i commenti. "Belle prima e belle anche adesso", scrive un utente. "Bellissime e soprattutto simpatiche", si legge ancora. Una vera e propria profusione d’amore per le due donne più amate dal pubblico italiano.