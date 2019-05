Orange Is the New Black: il teaser dell'ultima stagione

“Orange Is the New Black” giunge alla fine: il 26 luglio Netflix rilascerà sulla propria piattaforma streaming la settima e ultima stagione di una delle prime serie prodotte.

È stato diffuso ieri il teaser trailer dell’ultima stagione. Nel filmato si vedono alcune delle protagoniste mentre cantano la sigla “You’ve Got Time” di Regina Spektor. Le attrici che compaiono sono Uzo Adouba (Suzanne «Occhi pazzi»), Adrienne C. Moore (Black Cindy/Tova), Dascha Polanco (Dayanara), Danielle Brooks (Taystee), Taylor Schilling (Piper), Laura Prepon (Alex), Jackie Cruz (Flaca), Diane Guerrero (Maritza), Natasha Lyonne (Nicky), Kate Mulgrew (Red). Sfocata sullo sfondo, alla fine del trailer, appare anche Yael Stone (Lorna), mentre in un altro punto si possono vedere, ben ordinati, i costumi di Big Boo, Yoga Jones e Aleida, contrassegnati dalle foto delle attrici che le interpretano.

L’anno scorso il trailer rilasciato fu ricchissimo di easter egg e i fan sui social si divertirono molto a trovarli. Ma anche stavolta la caccia al dettaglio, benché più semplice, c’è stata, nella speranza di scorgere qualche piccola anticipazione. Nel trailer si può vedere infatti anche la creatrice della serie Jenji Kohan, con tanto di capelli blu e camicia con fantasia animalier.

Il conto alla rovescia è quindi iniziato, mentre i fan di Netflix sono in attesa del prossimo luglio, quando saranno rilasciate anche le terze stagioni di “Stranger Things” e “La casa di carta”.

“Orange Is the New Black” è ispirato all’omonimo memoir di Piper Kerman, anche se la trama è andata ben oltre il libro, basandosi poi sulla creatività degli sceneggiatori. Partito come una serie ambientata in un carcere di minima sicurezza a Utica, nell’ultima stagione le detenute sono state trasportate nella sezione di massima sicurezza femminile dopo i moti che sono seguiti all’uccisione di una detenuta, il personaggio di Poussey interpretato da Samira Wiley, oggi nel cast di “The Handmaid’s Tale”.

