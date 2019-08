Oriana Sabatini e il "bacio" saffico a Emilia Mernes: web in tilt

Paulo Dybala non sa ancora cosa ne sarà del suo futuro dato che mancano due giorni alla chiusura del mercato e non è dato a sapere se resterà alla Juventus, se andrà al Psg o se a sorpresa finirà all'Inter in uno scambio con Mauro Icardi. L'argentino ha vissuto un'estate da precario ma questa cosa non lo preoccupa dato che nel caso dovesse restare in bianconero avrà l'opportunità di giocarsi le sue chance per convincere Sarri a dargli fiducia. La Joya rappresenta comunque un patrimonio per il club di corso Galileo Ferraris che non va dilapidato. Questo la Juventus lo sa, ma sa anche che riuscire a cederlo, magari al Psg monetizzando 70 milioni di euro, rappresenterebbe una bella plusvalenza da mettere a bilancio ma soprattutto un alleggerimento delle casse.

Se in campo il suo futuro è ancora tutto da definire, nella sua vita privata tutto procede a gonfie vele con la bella Oriana Sabatini, nipote d'arte dell'ex tennista Gabriela, e famosa cantante argentina. La 23enne di Buenos Aires è anche un'attrice e modella molto apprezzata in patria e che vanta quasi 4 milioni di follower su Instagram, molto di più rispetto a tanti calciatori ma estremamente meno rispetto al suo fidanzato che ne vanta quasi 33 milioni. In queste ore, però, i tanti seguaci di Oriana stanno dibattendo circa una foto pubblicata proprio da lady Dybala intenta a dare un bacio a Emilia Mernes cantante che ha lanciato il suo nuovo successo e che ha voluto la Sabatini nel suo videoclip. Il bacio saffico ha collezionato oltre 400.000 like e oltre 3.000 commenti di svariato genere.



