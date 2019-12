Orietta Berti sulle foto negatele da Ornella Vanoni: "Disse 'no con lei in foto, è troppo colorata'"

Lo scorso 9 dicembre è stata trasmessa la nuova puntata di Storie italiane, format condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. Il nuovo appuntamento tv ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio due volti femminili molto amati dal pubblico, Simona Ventura e Orietta Berti. Quest'ultima, nata a Cavriago e classe 1943, si è raccontata a ruota libera su vita, amore e carriera, lasciandosi andare al racconto di alcuni aneddoti. In particolare, nella sua ultima ospitata tv la Berti ha ricordato un momento della sua vita condiviso con la cantante milanese Ornella Vanoni. "Nel 1966, sul palco del Festival di Sanremo, si rifiutò di farsi le foto con me", ha fatto sapere l'ospite a Storie italiane, alludendo al suo momento condiviso alla kermesse sanremese con la collega Vanoni. E, raccontando il suo aneddoto, la Berti non si è risparmiata neanche sul motivo per il quale la Vanoni si rifiutò di farsi fotografare insieme a lei: "Disse ‘no, io con lei no, perché è troppo colorata’”.

Nonostante quanto accaduto tra le due artiste in passato- al Festival di Sanremo- Orietta Berti e Ornella Vanoni (nata a Milano e classe 1934) sono recentemente riuscite a ricucire i loro rapporti, così com'è stato riportato dalla stessa Berti in occasione della sua intervista concessa a Storie italiane. “Ci abbiamo messo del tempo - ha aggiunto l'intervistata, incalzata dalle domande di Eleonora Daniele-, ma con Ornella siamo diventate amiche".

Le due cantanti dalla fulva chioma si sono recentemente ritrovate, durante la loro esperienza vissuta in qualità di giudici musicali al format Ora o mai più, condotto da Amadeus. "Ci siamo riviste a Ora o Mai Più- ha confidato l'artista soprannominta l'usignolo di Cavriago, parlando della collega ed ex fiamma storica di Gino Paoli-, dove facciamo i giudici e trovo che sia una donna meravigliosa, straordinaria". Oggi le due cantanti si sentono spesso e a legarle è un sincero rapporto d'amicizia, o almeno questo è stando a quanto affermato dalla Berti sul conto della famosa amica, Vanoni: "Ci telefoniamo spesso, ora siamo diventate grandi amiche. Se le porto i tortellini? No, le porto salami lunghi così...“.

Orietta Berti si dice grata all'amore della sua vita

Orietta Berti celebra i 52 anni di matrimonio con il marito Osvaldo Paterlini e i 55 anni di carriera nell'industria musicale. E, in occasione della sua intervista concessa ad Eleonora Daniele su Rai 1, l'artista ha voluto sottolineare quanto abbia inciso nella sua vita la presenza del marito. “Quando ci siamo conosciuti, io avevo 18 anni e lui 19 -ha dichiarato la Berti sul grande amore della sua vita-, lui ha lasciato il suo lavoro per seguirmi. Il successo che ho avuto è anche merito suo: viaggiare e fare le cose con chi ti vuole bene aiuta. Quando lui è stato a casa per ragioni di salute, ne ho risentito molto”.

Segui già la pagina di gossip de Il giornale, su Facebook?