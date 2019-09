Orlando Bloom a 100 all’ora con a bordo il figlio di 8 anni

Orlando Bloom si è beccato una multa salatissima dalla polizia stradale di Los Angeles perché, non solo correva in auto, ma aveva a bordo suo figlio Flynn di soli 8 anni che pare, secondo le prime fonti raccolte da TMZ, fosse senza cintura di sicurezza. Tutto è accaduto nel quartiere residenziale di Beverly Hills dove la passione di Bloom per la velocità è cosa nota. L’attore adora sfrecciare con la sua Porsche rosso fuoco. Peccato che lo scorso venerdì sera di queste sue prodezze automobilistiche, pericolosissime in pieno centro urbano, se ne sia prontamente accorta una volante in servizio.

Orlando Bloom, che è risultato negativo all’alcol test, ha finito la sua serata con una multa salatissima su cui, secondo TMZ, pesa l’aggravante di aver guidato in modo spericolato con a bordo un minore di soli 8 anni. Come confermato dalla polizia a TMZ, il divo viaggiava a quasi 100 km/h e al momento del fermo si è infuriato per la multa, cercando veementemente di far valere le sue ragioni ma alla fine, sollecitato a più riprese a mantenere la calma dagli agenti che lo avevano riconosciuto, si è tranquillizzato e mostrato conciliante. Un episodio questo, soprattutto la seconda parte, quella della lite con gli agenti che lo stavano multando, che ha scatenato il web perché in tanti si sono chiesti cosa sarebbe successo se a protestare per una multa fosse stato un cittadino afroamericano e non un divo bianco di Hollywood.

Inoltre, a bordo della vettura c’era il piccolo Flynn, l’unico figlio dell'attore, avuto dall’ex moglie, la top model Miranda Kerr, notoriamente protettiva nei confronti del suo primogenito. E sono in tanti a scommettere sui social che il bambino su quella Porche non metterà più piede conoscendo il noto caratterino della madre che, ai tempi, si dice, le costò il licenziamento dagli Angels di Victoria’s Secrets. Una donna molto forte che si occupa in prima persona dell’educazione dei suoi due figli (il terzo è in arrivo) e lo fa in modo così rigido che sembra che gli unici momenti di vero divertimento per Flynn sia quando è in compagnia di suo padre e della nuova fidanzata, la popstar Katy Perry. Katy e Flynn adorano giocare insieme e il rapporto molto speciale che si è creato tra il bambino e la futura moglie del suo ex marito sarebbe uno dei motivi per cui Miranda Kerr e Katy Perry si dice non vadano molto d’accordo.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?