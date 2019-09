Orlando Bloom: "Per colpa della dislessia in tv ho perso occasioni irripetibili"

Durante un'intervista radio con Howard Stern, l’attore Orlando Bloom ha raccontato di aver rifiutato l'offerta di apparire come ospite fisso nel famoso programma americano "Saturday Night Live" a causa dei suoi problemi di dislessia. La star di Hollywood aveva il terrore di sbagliare a pronunciare correttamente le battute che avrebbe dovuto leggere in diretta.

All'attore era stato infatti proposto di avere un ruolo fisso nel cast del popolarissimo show televisivo in cui avrebbe dovuto recitare in una serie di sketch comici, ma nonostante il grande entusiasmo per l'offerta ricevuta alla fine Orlando Bloom rifiutò l'offerta, colto da un attacco di panico all'idea che la dislessia, combattuta con anni di terapia e sessioni di logopedia, potesse ripresentarsi perchè lo show era in diretta e non poteva sbagliare la battuta.

E il "Saturday Night Live" non è stato un caso isolato.



“ Ho rifiutato tante importanti proposte per la mia maledetta dislessia perchè avevo il terrore di non essere all'altezza delle aspettative ", ha rivalato Bloom, aggiungendo che adesso pù che la dislessia è il rimpianto per aver detto di "no" a tormentarlo. Se potesse tornare indietro non si farebbe più sfuggire quelle occasioni d'oro per la sua carriera: “ Oggi il consiglio che darei a me stesso sarebbe di accettare al volo, assaporando a pieno ogni momento, perchè rispetto a quello della paura il sapore del rimpianto è molto più amaro ”.



Infine, per essere d'aiuto a tutti gli ascoltatori del programma che soffrono del suo stesso problema, Bloom ha spiegato come riesce oggi a tenere a bada la dislessia: " Bisogna pensare di trovarsi in un'auto che sta andando a fuoco con indosso però la tuta ignifuga e tutte le protezioni possibili. Essere consapevoli di stare su una macchina in fiamme, ma allo stesso tempo di essere al sicuro perché sai di avere tutto quello di cui hai bisogno e un team lì fuori pronto ad aiutarti se ci dovessero essere problemi ”, ha concluso Il futuro marito di Katy Perry, sottolineando quanto il sostegno di chi ci ama sia importante per abbattere le nostre paure.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?