Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sposi?

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono due delle coppie più amate nate sotto i riflettori di Uomini e Donne. Stanno insieme da tre anni e da quando sono usciti dal programma hanno deciso di vivere la loro relazione a fari spenti, condividendo rari momenti di coppia solo con i tantissimi follower dei loro profili Instagram. Non hanno mai preso parte ai programmi televisivi dopo la fine del loro percorso nel dating-show di Maria De Filippi.

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, quindi, proseguono la loro relazione lontana dalle telecamere e nonostante qualche alto e basso, come qualsiasi coppia, veleggiano placidamente verso importanti traguardi. Periodicamente si parla di gravidanza e di matrimonio e ogni volta i fan della coppia mostrano il loro entusiasmo, per poi restare delusi quando puntualmente viene tutto smentito.

È successo lo stesso poche ore fa, con la diffusione di un video suggestivo ed emozionante che ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale. Nella brevissima clip si vede Oscar Branzani inginocchiarsi davanti a Eleonora Rocchini, porgendole un anello. Il tutto si svolge in una splendida location sul mare al tramonto.

Inutile dire che i profili Instagram dei due protagonisti sono stati presi d'assalto, tra congratulazioni e richieste di delucidazioni. Infatti, il video non compare nei profili di nessuno dei due protagonisti e questo ha lasciato interdetti i fan della coppia, che hanno avuto qualche dubbio sulla veridicità. A far chiarezza su tutto ci ha pensato Eleonora Rocchini nelle storie del suo profilo, spiegando che per il momento non ci sarà nessun matrimonio e che quel video è stato solo uno scherzo di Oscar Branzani. Festa rinviata per chi già pensava di vedere presto i due convolare a nozze.