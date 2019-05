Oscar e Eleonora: "Da qui, l’inizio della mia nuova vita"

La storia d’amore tra Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani nata nel dating show di Canale 5, Uomini e Donne procede a gonfie vele.

Infatti, nelle ultime ore, sul profilo social dell’ex tronista è spuntato un post, e proprio i numerosissimi fan dei due, sono accorsi a commentare il post, anche se in molti non si sono lasciati sfuggire un dettaglio particolare dello scatto che il giovane ha pubblicato su Instagram. La foto postata è stata immortalata mentre bacia Eleonora in un ristorante di Posillipo, e molto semplicemente quel ristorante, - come riporta Gossip&Tv - è lo stesso locale che ha visto la coppia protagonista di un’indimenticabile esterna durante una puntata del talk dei sentimenti come alcuni dei loro attesissimi fan hanno sottolineato; ma se la memoria non sbaglia, dovrebbe essere stata per entrambi lo loro ultima uscita, prima della scelta, durante lo show condotto da Maria De Filippi.

Qualcuno dei fan ha addirittura pensato che ci fosse in ballo un annuncio importante che riguardasse il matrimonio o un futuro bebè per la coppia, ma non è andata così, anche perché l’ex tronista di recente ha risposto ai suoi fan su questi due argomenti, limitandosi a ironizzare sia sulle nozze che sia sull’arrivo di un possibile figlio, come a dire di lasciargli spazio e privacy su tali questioni.

Di seguito il post di Instagram di Oscar Branzani dove ha scritto: “Da qui, l’inizio della mia nuova vita” insieme alla sua fidanzata Eleonora Rocchini.