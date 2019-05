Osvaldo e Veera Kinnunen sempre più vicini, scoppia il caso a Ballando

Come ogni anno a Ballando con le Stelle qualche coppia si avvicina pericolosamente e non solo per questioni di ballo. In questa edizione, a far discutere per il feeling creatosi è il duo composto da Dani Osvaldo, il caliente ex calciatore argentino e l’insegnate Veera Kinnunen. Che tra i due ci fosse del feeling lo si è intuito dalle prime lezioni, ma oggi sembra che ci sia qualcosa di più.

Secondo quanto riporta dal sito Dagospia, Dani Osvaldo si sarebbe avvicinato pericolosamente alla sua insegnate svedese, un’intesa cresciuta velocemente nelle ultime settimane di prove, anche fuori dagli studi televisivi. Proprio questo crescente feeling avrebbe destato molta preoccupazione nel compagno della Kinnunen, Stefano Oradei, anche lui in gara come insegnante al fianco di Suor Cristina.

Sempre secondo quanto riportato dal portale di Roberto D’Agostino, il ballerino Oradei (che fa coppia fissa con Vera da oltre dieci anni) avrebbe minacciato la produzione di Ballando con le Stelle e discusso con la padrona di casa, Milly Carlucci, per evitare di far partire Dani e Veera per una clip promozionale all’estero. Il ballerino avrebbe minacciato prima di abbandonare il programma, poi di volare all’estero a sue spese per seguire la coppia ed evitare così ulteriori coinvolgimenti emotivi tra i due.

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen non si sono però ancora espressi in merito, lasciando un velo di mistero sulla questione. Entrambi, sui rispettivi profili social dove sono molto attivi, postano continuamente video e foto delle prove per la semifinale e si stuzzicano rispondendo e commentandosi a vicenda, ma niente di più. All'inizio del programma, addirittura, sembra che tra i due ci fossero grosse difficoltà di comunicazione visti i continui ritardi dell'indisciplinato argentino.

