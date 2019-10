The Outsider, la nuova serie HBO basata sul libro di Stephen King

Stephen King, fonte inesauribile di racconti, approda nuovamente nel mondo delle serie tv con "The Outsider” per HBO.

In attesa dell’uscita al cinema di "Doctor Sleep”, sequel di ”Shining”, e dopo il recente "Nell’erba alta”, un nuovo adattamento tratto dai lavori di Stephen King è stato presentato. Questa volta tocca a "The Outsider” e se ne farà carico HBO, almeno negli Stati Uniti, mentre in Italia, come spesso accade per i prodotti del canale statunitense, forse arriverà su Sky.

Si tratta del romanzo pubblicato nel 2018 che racconta del terribile ritrovamento, nel bosco vicino alla cittadina di Flint City, del cadavere di un giovane ragazzo di 11 anni, Frankie Peterson. Il principale sospettato dell’omicidio, incastrato dalla prova del DNA e da alcune testimonianze, è Terry Maitland (Jason Bateman), insegnante di inglese, coach della squadra giovanile di baseball nonché figura apprezzata dalla comunità, il quale si professa innocente e il cui alibi viene anche supportato da altre prove. Il padre della vittima è il detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) che insieme all’investigatrice privata Holly Gibney (Cynthia Erivo) vuole trovare il colpevole. Le prove indicano che Terry Maitland era presente in due luoghi contemporaneamente: qui subentrerà la componente mistery, da sempre è un elemento caratteristico dei lavori di Stephen King.

La serie tv, composta da 10 episodi, è stata adattata da Richard Price ("The Night Of”) e vede tra i suoi produttori i due attori protagonisti Ben Mendelsohn, vincitore dell’Emmy per Bloodline, e Jason Bateman, già vincitore di un Emmy per Ozark e di un Golden Globe per Arrested Development, e qui anche regista di alcuni episodi.

The Outsider debutterà il 12 gennaio negli Stati Uniti ed è stato da poco rilasciato il trailer di presentazione della serie, che si preannuncia essere uno dei titoli da non perdere dei prossimi mesi.