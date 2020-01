Ozzy Osbourne: "Sto male e non posso più nasconderlo"

Dopo mesi di speculazioni sul suo stato di salute con voci che lo davano addirittura al capezzale, smentite con forza lo scorso dicembre dalla figlia Kelly che diceva di aver appena trascorso un sereno Natale con suo padre Ozzy Osbourne, oggi il frontman dei Black Sabbath è intervenuto in tv insieme alla moglie Sharon per annunciare che sì, i rumors sul suo conto sono veri, ma che non sta lottando tra la vita e la morte. Un Ozzy Osbourne visibilmente scosso è intervenuto come ospite a "G ood Morning America" sulla ABC per annunciare al mondo di essere malato di Parkinson.

Tutto sarebbe cominciato dopo una brutta caduta che gli ha lesionato i muscoli del collo e costretto ad un'operazione d’urgenza che ha lasciato molti strascichi e un dolore che nei mesi non accennava a diminuire al punto da allarmare il cantante e convincerlo a sottoporsi ad altri test per capire quale fosse la causa di questo dolore persistente: la caduta, l’operazione non riuscita bene o il sintomo di una malattia. E purtroppo il risultato degli esami è rientrato proprio in quest’ultima voce, rivelando un Parkinson allo stato iniziale.

La rockstar 71enne ha detto di non riuscire più nascondere il suo stato di salute e che è solo per questo motivo che, dopo aver annullato nel novembre scorso i suoi concerti del 2020, allarmando ulteriormente i fan sul suo stato di salute, ha deciso di andare in tv per parlare pubblicamente del male che lo affligge. “ Prendo tutta un’intera schiera di farmaci per curare il mio dolore ai nervi. Ma ormai mi è impossibile andare in giro cercando di non mostrare la sofferenza che provo. È evidente...quindi sì, ho scoperto che potrei avere una forma lieve di Parkin 2 che è una forma di Parkinson. Esistono molti tipi diversi di Parkinson. Non è una condanna a morte, ma influisce sui nervi del tuo corpo. È come se tu avessi una buona giornata, poi un’altra buona giornata e poi una terribile giornata ", ha detto Ozzy, stringendo la mano di sua moglie Sharon, seduta accanto a lui, con gli occhi lucidi.

" Ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico al collo che mi ha rovinato tutti i nervi. Un anno fa ero in uno stato terribile. Sono in terapia con molti farmaci, principalmente per l'intervento. Ho un braccio intorpidito e sento freddo alle gambe. I medici dicono che è una forma di Parkinson o qualcosa del genere, non sanno spiegarmelo bene neppure loro, anche selamaggioranza propendeperil Parkin2. Per questo ho deciso di andare in Svizzera ", ha annunciato Osbourne, dichiarando che, dopo aver esaurito tutta la lista degli specialisti americani in materia, andrà in Svizzera in aprile per chiedere il parere di un professore specializzato nel morbo di Parkinson.

" Andremo ovunque possiamo trovare risposte ", ha detto sua moglie Sharon, con suo marito che ha prontamente aggiunto: " Siamo fortunati a poterci permettere di farlo ". Il rocker ha poi dichiarato di sentirsi " in colpa " per aver nascosto questa diagnosi ai fan dopo aver annullato i suoi concerti. " Nascondere qualcosa è difficile, ti senti in colpa – ha detto Osburne – Io non sono bravo con i segreti. E non posso più andare in giro portandomi addosso il peso di questo segreto. È come se stessi esaurendo le scuse…Mi sento meglio ora che ho ammesso di avere una forma di Parkinson ".

Adesso è solo determinato a migliorare per poter tornare sul palcoscenico. " Non vedo l'ora di guarire e tornare on the road, in tour. È la mia droga e sono in astinenza ”, ha concluso Osbourne, ammettendo di sentirsi " molto amareggiato " per aver dovuto annullare il suo world tour, dato che fatica a stare in piedi a lungo.

