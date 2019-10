Pago di nuovo single e il web lo vuole sul trono di Uomini e Donne

Uscito sconfitto sentimentalmente da Temptation Island Vip, Pago è diventato il nuovo esempio di uomo perfetto per gli utenti della rete che lo vorrebbero vedere prossimamente sul trono di Uomini e Donne.

Finita la sua relazione con Serena Enardu davanti alle telecamere di Canale 5, Pago è stato fortemente sostenuto dal pubblico da casa che ha visto in lui "un vero esempio di uomo, compagno e fidanzato". Innamorato della sua donna anche quando lei si è “comportata da vera mer..”, il cantante sardo è riuscito a conquistare le simpatie dei telespettatori che hanno tifato per lui fino all’ultimo momento. Il popolo del web lo ha acclamato anche per la sua uscita di scena finale e, ora che è tornato single, sul suo profilo Instagram piovono commenti di chi lo vorrebbe vedere nel noto dating show pomeridiano di Maria De Filippi.

“Ti voglio sul trono, grazie! Ce ne fossero di uomini come te”, ha scritto una utente della rete sui social, “Uomo vero e un vero signore”, “Sei unico, grande classe e dignità hai dimostrato.... Non hai perso niente”, “Sei un uomo d'altri tempi...Un gentiluomo...Troverai un amore con la A maiuscola...Chi non ti apprezza non ti merita”, si continua a leggere tra i commenti ad uno degli ultimi post Instagram del cantante. L’appello delle fan, dunque, sarà accolto da Maria De Filippi o Pago sceglierà di proseguire per la sua strada di artista senza più esporsi tanto così come ha fatto con Temptation Isand Vip?