Pakistan, l'omaggio di Kate Middleton a ​Lady D

Il Principe William e Kate Middleton sono atterrati, nelle scorse ore, alla base dell'aeronautica di Nur Khan, per iniziare il tour reale di cinque giorni in Pakistan. A rubare la scena è stata però Kate Middleton che, elegante e sofisticata, ha incantanto tutti con il suo abito celeste ispirato al tipico shalwar kameez. Il vestito, realizzato per la duchessa dalla stilista inglese Catherine Walker, è un tradizionale ensemble di tunica lunga e pantaloni aderenti, indossato nei paesi mediorientali.

Un omaggio alla tradizione locale ma anche alla suocera, la compianta Lady D. Molti hanno, infatti, notato la somiglianza tra l'outfit sfoggiato da Kate Middleton all'arrivo in Pakistan e quello esibito da Lady Diana nella sua visita, sempre in Pakistan, del lontano 1996. In quell'occasione Diana indossò alcuni abiti in stile tradizionale, scamiciata lunga e pantalone, molto simili nei colori e nello stile (tradizionale locale) a quelli sfoggiati dalla duchessa di Cambridge nelle prime ore della visita pakistana.

L'abito della Middleton indossato durante lo sbarco, ad esempio, ha una stretta somiglianza con un abito di Lady D: colore simile del tessuto, tonalità quasi identica delle scarpe e dettagli che richiamano uno dei vestiti usati negli anni '90 dalla mamma del Principe William. Come il collo a strappo simile alla sciarpa indossata da Diana.

L'omaggio di Kate Middleton alla principessa Diana non è stato però l'unico. Nella prima visita ufficiale a Islamabad, dove i duchi di Cambridge hanno visitato alcune scuole locali, la duchessa ha sfoggiato un altro abito chiaramente ispirato a Lady D soprattutto nel colore delle stoffe, identico. Lo scamiciato con pantalone aderente viola ha conquistato tutti e Kate ha vinto per eleganza e stile.