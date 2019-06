Pamela Anderson scatenata, palpa il fidanzato a una première a Parigi

La differenza di età con il suo nuovo compagno non spaventa Pamela Anderson che, per tenerselo stretto, lo ricopre di attenzioni anche in pubblico. L'ex protagonista del telefilm "Baywatch" ha infatti perso la testa per Adil Rami, 33 anni, difensore dell'Olympique Marsiglia. Un amore il loro che, tra tira e molla, prosegue dal 2017 quando scoccò la scintilla.

La passione tra i due sembra essere sempre molto forte, viste le effusioni in pubblico che Pamela Anderson ha riservato al suo fidanzato in occasione della prima dello show "Bionic Showgirl", svoltosi al Crazy Horse di Parigi alcuni giorni fa. Come mostra il portale del Daily Mail, l'ex "bagnina" più bella del mondo è, infatti, saltata letteralmente addosso a Adil Rami davanti ai fotografi. Nelle foto pubblicate dalla rivista, si vede Pamela Anderson avvinghiata al calciatore, intenta a toccarlo in ogni parte del corpo e accennare a un sensuale morso al viso. Un'atteggiamento che non sembra aver disturbato il compagno che, divertito, si è fatto palpare di fronte agli obiettivi.

La coppia, che al momento vive a Parigi da quando c'è stato il ritorno di fiamma, si è goduta poi la première come due giovani fidanzatini. Per lei, provocante e sensuale nel suo mini dress nero e tacchi vertiginosi, il tempo sembra essersi fermato all'epoca di Baywatch. Nonostante i suoi 52 anni, infatti, Pamela Anderson continua a essere una delle donne più belle del mondo, con un fisico invidiabile e con una sensualità innata che Adil Rami sembra proprio apprezzare.

