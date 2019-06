Pamela Anderson torna single. È finito l’amore con il calciatore Adil Rami

Dopo due anni di amore incondizionato e di progetti per il futuro, Pamela Anderson torna single. È finita la sua love story con Adil Rami, calciatore di 33 anni. Lo annuncia in un lungo post su instagram in cui l’ex bagnina di Baywatch ha definito il suo compagno un “mostro traditore”. I due sono sempre sfuggiti agli occhi dei fotografi e si sono tenuti lontani dal mondo dei gossip. Vivevano in Francia, si parlava persino di matrimonio ma qualcosa è andato storto.

Pamela Anderson ha pubblicato una foto in bianco e nero in cui compare felice e sorridente con il suo amato Rami, ma è la didascalia che lascia senza parole. "È difficile accettare che questi due anni siano stati una grande bugia. Sono stata truffata, ho creduto di aver trovato il grande amore ma invece non è così – scrive la Anderson -. Adil scherzava spesso con gli altri calciatori che avevano amanti in fondo a una strada. Li chiamava mostri. Alla fine ha mentito a me e a loro. Il mostro è lui". A quanto pare la celebre attrice è stata pesantemente tradita dal suo compagno e ora si scaglia contro di lui in toni molto accesi.

"Andrò avanti con la mia via, questo è il mio peggior incubo – aggiunge -. Sono felice però di aver scoperto la verità anche se fa male da morire". Il calciatore non è stato di certo a guardare e ha risposto a tono anche lui su i social, smentendo categoricamente le accuse della sua ex compagna.