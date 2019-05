Pamela Michelazzo: "Sono stata sposata con un uomo che non esiste"

Ha la fede al dito, che poi si toglierà, e gli occhi gonfi, parla lentamente rispondendo con un filo di voce al giornalista che alle 4 di mattina ha raccolto la sua confessione. Lei è Eliana Michelazzo ex manager di Pamela Prati, che dopo settimane in cui ha giurato e spergiurato sull'esistenza di Mark Caltagirone, è crollata e ha cominciato a vuotare il sacco su questa assurda vicenda.

E’ partita proprio da sé stessa, perché se fino ad ora si era pensato che la storia intricata fosse quella del matrimonio di Pamela Prati, ora le cose si stanno allargando a macchia d’olio. Eliana Michelazzo è sposata da 10 anni con un uomo, Simone Coppi, che non esiste, che lei non ha mai visto e che le è stato presentato da Pamela Perricciolo, (altra manager di Pamela Prati).

Ma Simone Coppi era anche la stessa persona che ha fatto "virtualmente" innamorare anche Alfonso Signori, Sara Varone, e ha provato a farlo anche con Manuela Arcuri. Chi si cela davvero dietro questo personaggio?

“ Ho capito -dice che forse io mi sono innamorata di una persona che non c’è” Tu l’hai incontrata questa persona chiede il giornalista? “S olo una volta, ma non so chi ho visto ” Come vi sentivate? “ Con messanger all’inizio e poi con whatsup ”. Come hai potuto vivere un rapporto per dieci anni? “ Mi diceva cose bellissime -continua - i l sogno della vita di ogni donna. Volevo una famiglia, dei figli e lui mi ha detto che li facevamo subito, per questo mi sono sentita sposata. E’ stato per tutto questo casino che io ho capito che c’era qualcosa che non andava.

Io non ho una fotografia con il mio compagno e tutti me l’hanno chiesta. Se tu hai un compagno devi avere una foto insieme” . Ma non ti mancava un contatto fisico? - le viene chiesto " Certo, ma c’era sempre il problema che non si poteva muovere perchè era un magistrato ed era sotto scorta e io non potevo stare lì perchè non ero in stato di protezione.

Ho vissuto tanti anni dicendo mio marito non si poteva far vedere e facevo finta di andare a casa con lui. Ma anche vacanza o alla spa. Chi mi poteva capire se dicevo che io non lo avevo mai visto? Lui però era sempre presente per qualsiasi cosa che le scrivevo, anche quando stavo male c’era. Io aspettavo che veniva a portarmi via.

C’era anche una parentela dietro di lui, ogni giorno mi scriveva la mamma o un cugino . Io ho annullato la mia famiglia perché non potevo dare spiegazioni. Non è normale, è pazzia" . Ma chi le ha presentato Coppi? “ Simone me lo ha presentato Donna Pamela, mi aveva detto che lo conosceva e per me era una certezza" .

Così ha spiegato nell'intervista rilasciata a "Live non è la D'Urso" per cercare di far comprendere ad un pubblico sempre più scettico, perchè la storia sull'esistenza o meno di Mark Caltagirone, abbia instillato anche in lei il dubbio che dietro quei messaggi durati dieci anni c'era qualcun altro e non di sicuro quello che credeva suo marito.