Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo: un’estate di serate a pagamento

Cosa resterà di questa estate? Sicuramente la pioggia e il caldo, ma anche il mistero su Mark Caltagirone, nonostante un’inverno intero alla ricerca della sua identità, alla fine non si è cavato un ragno dal buco e "Live non è la D’Urso" inizia proprio riprendendo le fila del discorso lasciato a metà a giugno.

Le protagoniste di questo “evento mediatico” che ha mescolato, gossip, cronaca e truffe telematiche, Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo che hanno fatto questa estate? Semplice serate su serate. A pagamento ovviamente, almeno la Michelazzo e la Perricciolo.

Accolte come delle vere star, le due, si sono lanciate nel mondo dello spettacolo tra discoteche e cocktail. E le telecamere di “Live Non è la D’Urso” le hanno seguite. Scoprendo che sono state le vere regine, le “special guest” delle serate in giro per l’Italia riproponendo tutta la vicenda di Mark Caltagirone, con tanto di sosia di Barbara D’Urso e addirittura di Pamela Perricciolo.

In studio però le cose non vanno così bene per la Michelazzo, il parterre di ospiti è indignato: Francesca Barra si rivolge a lei dicendo: “Stiamo facendo passare un messaggio agli italiani che non si deve studiare non fare nulla e si fanno i soldi” . “Non è vero - le dice lei - mi hanno chiamato e sono andata lo avrebbero fatto tutte”. Ma la cosa non piace e quando le viene chiesto se si è rivista con la Perricciolo lei risponde: “ Assolutamente no, anzi se la incontro la ficco sotto la macchina” . La D’Urso la riprende ma l’odio è palpabile. Ma anche quest’ultima racconta cosa ha fatto questa estate e lo fa in un filmato in cui candidamente racconta: