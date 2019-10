Scintille fra D'Agostino e la Prati: ​"Credere a te è come credere a Conte"

Massimo Giletti riapre il caso Mark Caltagirone: Pamela Prati e Roberto D’Agostino sono protagonisti di un acceso faccia a faccia nella puntata di Non è l’Arena, andata in onda su La7 domenica 20 ottobre 2019. Ad un mese di distanza dalla sua ultima apparizione al programma, la Prati è in lacrime nel dichiarare subito la propria innocenza. “ Io sono innocente – dice la showgirl – , non ho paura di vedere Roberto: anzi, lo voglio ringraziare perché mi ha salvato ”.

Il fondatore di Dagospia, il primo sito che con FanPage ha smascherato Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, traccia la sua linea in questa storia. “ La storia di Pamela – spiega D’Agostino – è la spia di quella che è diventata la celebrità contemporanea, quella dei ‘morti di fama’, di gente comune che scompare dopo l’effimero successo e non sa più come tornare di nuovo alla ribalta. La distinzione tra vita reale e reality scompare: si crea un personaggio e per mantenerlo si fa di tutto. Eliana Michelazzo nasce come una corteggiatrice di Uomini e Donne. Quando viene battuta, incontra la Perricciolo ”. Da quell’incontro nasce il “sistema” che conduce al “Prati-gate”.

“ Sono vent’anni che fa questo impiccio – dichiara la Michelazzo riferendosi alla Petrricciolo in un’intervista esclusiva “rubata” dall’inviato Danilo Lupo – , solo che adesso le ha detto male ”. Al ritorno in studio, di colpo, un blackout oscura La7: Non è l’Arena viene interrotto per diversi minuti. Tornato tutto alla normalità, arrivano l’avvocato Lina Caputo, la legale della Prati, e la psicoterapeuta Stefania Andreoli.

“ Prima nessuno indagava le fake news – prosegue D’Agostino – , come quando Lucherini annunciò la relazione tra Richard Burton e Florinda Bolkan, palesemente una fregnaccia ”. “ Oggi – aggiunge – le celebrità soffrono della sindrome da ‘Viale del tramonto’, il lato buio della celebrità. Molti sono trafitti dalla celebrità, bisognerebbe fare una San Patrignano dei cerebrolesi ”.

“ Quando trasmissioni e giornali hanno una storia bellissima come quella inventata da Pamela – rincara la dose Dago – , non vanno a controllare. Ormai c’è un meccanismo televisivo in cui uno propone un menù strappalacrime e viene invitato per dieci puntate ”. “ Io ho raccontato quello che stavo vivendo – ribatte la Prati – , la storia d’amore che vivevo sulla mia pelle ”.

D’Agostino e Pamela Prati: “Tu giochi con le slot machine”

“ Un tema che non viene spesso raccontato – dichiara D’Agostino – sono i problemi economici: il tuo ex manager ha detto che giochi con le slot machine. È stato pubblicato un documento secondo cui l’Agenzia delle Entrate ti ha chiesto 372mila euro ”.

“ Sono entrata una volta con mia sorella in una sala Bingo – risponde la showgirl – , non è mica un reato. Io non gioco, non bevo e non mi drogo ”. La sua legale specifica che all’Agenzia delle Entrate ha chiesto semplicemente la rottamazione di una cartella esattoriale: un problema risolto da tempo. Ma D’Agostino non è convinto. “ Io la capisco – dice il giornalista – , Pamela ha utilizzato queste due ragazze per ritornare in pista ”.

Un’intervista ad Alessia Bausone, consigliere comunale di San Luca “adescata” da Caltagirone e poi querelata per diffamazione dalla Michelazzo, svela il meccanismo ideato dalle due agenti: una vera e propria trappola. “ Ma Pamela – sostiene D’Agostino – aveva tutti i vantaggi ad essere complice di questa storia. Se uno crede per un anno a queste fregnacce bisogna portarlo da un dottore, ha qualche problema ”.

“ Tu non l’hai vissuta la mia storia – replica la Prati – , stai dicendo delle cose che non sono vere. La sensibilità sai che cos’è D’Agostino? ”. “ Il tuo obiettivo – risponde Dago – era fare soldi con una storia inventata: miravi a tornare in televisione. Era un triangolo delle Bermude in cui loro due prendevano i soldi e lei era complice. Quando finisce la fama è così, tu facevi le inaugurazioni delle pizzerie ”. “ La storia di Pamela – la difende la dottoressa Andreoli – è paragonabile a quella di quelle donne che picchiate dai mariti si lasciano convincere a dichiarare di essere cadute per le scale ”.