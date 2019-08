Pancino sospetto per Charlotte Casiraghi, è incinta del terzo figlio?

Sono trascorsi soltanto nove mesi dalla nascita del loro primogenito Balthazar, ma per Charlotte Casiraghi e il marito Dimitri Rassam la cicogna potrebbe essere di nuovo in volo. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, infatti, la figlia di Carolina di Monaco sarebbe incinta di tre mesi. Se le voci fossero confermate la famiglia andrebbe ulteriormente ad allargarsi: oltre a Balthazar Charlotte ha avuto un altro maschietto dall’attore comico Gad Elmaleh, mentre Dimitri è padre anche di Darya, la bimba di otto anni concepita con la ex moglie Masha.

Nelle foto pubblicate dal settimanale si vede Charlotte di profilo con indosso un costume intero nero e un ventre decisamente arrotondato, in netto contrasto con il suo fisico da sempre molto esile. I due neosposi stanno trascorrendo la luna di miele sulle coste mediterranee a bordo dello yacht Pacha III; dopo una prima tappa a Capri, sulla costa amalfitana, la coppia di bellissimi si è spostata in Corsica e da lì è tornata infine nel Principato, giusto in tempo per assistere alle nozze di Louis Ducruet, figlio di Stéphanie di Monaco e quindi cugino di Charlotte.

Finora non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale da parte di Palazzo Grimaldi, ma il mondo del gossip è andato in fibrillazione e c’è già chi sta scommettendo sul sesso del nuovo royal baby. Forse, dopo due maschietti, Charlotte potrebbe mettere al mondo una bellissima bambina.