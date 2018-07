Il pancione dell'ex velina cresce: Vieri e la Caracciolo presto genitori

Il pancione di Costanza Caracciolo cresce, anche se né lei né Christian Vieri hanno ancora svelato che presto diventeranno genitori.

Ma il settimanale Chi ha pizzicato l'ex velina di Striscia la notizia mentre prende il sole in barca in Sicilia. Costanza Caracciolo è in vacanza con la mamma, visto che il suo compagno si trova a Doha per commentare i mondiali di calcio. Il pancione di Costanza è ben visibile aqgli obiettivi indiscreti dei paparazzi e ormai è difficile da nascondere. Anche se sui social l'ex velina non si mostra mai per intero per non mostrare la pancia.

Probabilmente Costanza e Vieri ci stanno andando con i piedi di piombo, visto che qualche mese fa l'ex velina ha perso il suo primo bimbo. Per la coppia è stato un vero e proprio trauma, ma nonostante tutto hanno avuto la forza di riprovarci e ora - scrive la rivista - si mormora che la Caracciolo aspetti una bellissima bimba...