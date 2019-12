Paola Caruso denuncia l'ex Moreno Merlo: "Pagavo tutto io"

Continua a tenere banco la querelle mediatica recentemente esplosa tra gli ormai ex fidanzati, Paola Caruso e Moreno Merlo. L'ex Bonas di Avanti un altro si è presentata nelle vesti di ospite in studio a Domenica Live- nella puntata registratasi lo scorso 8 dicembre- dove la stessa ha dichiarato di essersi sentita usata dall'ex fidanzato e anche dalla madre di quest'ultimo. Nel salottino di Barbara d'Urso, la Caruso ha dimostrato di essere in possesso di alcuni importanti prove, che testimonierebbero la sua brusca lite avuta con l'ex tentatore di Temptation island.

Nello specifico, l'ospite in studio ha mostrato alla d'Urso e agli spettatori della trasmissione la sua denuncia sporta contro l'ex fidanzato e il contenuto del referto medico di una visita oculistica, a cui la Caruso -a detta sua- si è sottoposta a seguito di una colluttazione avuta con Moreno Merlo. E non finisce qui. Perché Paola ha, inoltre, mostrato alla Redazione del noto programma domenicale il contenuto di alcune fatture, che testimoniano i pagamenti da lei stessa effettuati in nome e per conto dell'ex fidanzato.

"Questa è la denuncia con data 21/11, sporta da parte mia, prima ancora che io venissi qua, Barbara", ha esordito l'intervistata a Domenica Live. "Pagavo tutto io -ha, poi, aggiunto visibilmente provata Paola Caruso, parlando delle spese sostenute per l'ex compagno-. Ho pagato delle ore in palestra che lui ha fatto e non ha mai pagato. Ci sono le fatture che lo provano. Tutte le foto su Instagram... cene, spa, visite, incontri... è stato tutto pagato da me”.

Paola Caruso usata dalla madre di Moreno Merlo?

Oltre alle pesanti accuse lanciate a distanza al suo ex fidanzato, Paola Caruso ha rivolto indirettamente delle durissime parole anche alla madre dell'ex tentatore. L'ex Bonas, nell'ultima diretta di Domenica Live, ha cioé accusato la madre di Merlo di averla strumentalizzata per un mero tornaconto economico personale, seppur riconoscendo di aver avuto un buon rapporto con l'ex "suocera". "La madre di Moreno mi ha bloccato sui social network -ha confidato Paola sul conto della donna, per poi lasciarsi andare al racconto di un particolare aneddoto-. Con lei ho sempre avuto un buon rapporto. Un giorno abbiamo fatto shopping insieme e le ho regalato un vestito, ma poi ho dovuto pagare il resto delle cose che aveva preso in negozio perché non aveva la carta di credito in borsa. 'Se non hai la carta di credito non prendi tutte quelle cose'. Ho pagato una cifra ingente dei vestiti per la madre di Moreno, che non mi è mai stata restituita”.

E le illazioni della Caruso, lanciate in tv sul conto dell'ex fidanzato e l'ex suocera, proseguono: “Al Battesimo di Michelino,io e Moreno abbiamo avuto a titolo gratuito degli abiti di un noto negozio milanese e anche lei voleva qualcosa di speciale. Non siamo riusciti ad andare una seconda volta in quel negozio, perché avevo preso altri impegni e lei si è risentita. Per loro tutto era dovuto”. "Tu stai dicendo che anche la mamma si è approfittata di te?", ha, quindi, domandato Barbara d'Urso alla Caruso. "Loro pensavano che tutto gli fosse dovuto...", ha dal suo canto, ribattuto stizzita l'ospite in studio alla conduttrice.

Segui già la pagina di gossip de Il giornale, su Facebook?