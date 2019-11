Paola Caruso nuda nella vasca con il figlio, ma piovono critiche: "Un po' di contegno"

Otto mesi d'amore per Paola Caruso col piccolo Michele e la showgirl non ha perso l'occasione di festeggiare il traguardo insieme ai suoi tantissimi follower, anche se l'immagine scelta ha fatto indignare più di un utente.

Sono tantissime le immagini che Paola Caruso ha condiviso sui social in compagnia del suo bambino. Un modo per condividere frammenti di vita con i fan ma anche per tenere conservati ricordi importanti della propria vita, tra le altre cose. Sembra questa la filosofia di utilizzo scelta da Paola Caruso per Instagram ma non tutti sembrano apprezzarla. Soprattutto l'ultima foto condivisa dalla showgirl sta scatenando un vespaio di polemiche. Per celebrare l'ottavo mese dalla nascita di Michele, infatti, la bionda calabrese si è fatta ritrarre completamente nuda nella vasca idromassaggio in compagnia del piccolino, anche lui senza veli.