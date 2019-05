Paola Caruso scopre che il presunto padre naturale non vuole vederla

Lo scorso mercoledì 15 maggio, è stata trasmessa la nuova puntata di "Live- Non è la D'Urso", che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio la showgirl Paola Caruso insieme alla sua madre biologica, ritrovata a 34 anni di distanza dalla sua adozione. Mamma e figlia hanno potuto assistere in diretta ad un video contenente alcune esclusive dichiarazioni rilasciate dal presunto padre biologico della Caruso.

Live-Non è la D'Urso, Paola Caruso e le parole del presunto padre naturale

In una recente intervista, Paola Caruso aveva dichiarato di essere riuscita a risalire alla vera identità del padre biologico: “È un calciatore che ha giocato nel Catanzaro tra l’84 e l’85 e che non ha mai avuto altri figli. So chi è. So che non ha figli. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara d’Urso per me, mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni”.

E nella nuova diretta di "Live- Non è la D'Urso", la conduttrice ha mostrato a Paola Caruso un esclusivo rvm, che ha lasciato la stessa Paola letteralmente di sasso. L'uomo , infatti, ha spiegato con fermezza di non voler incontrare sua figlia. Sui social gli utenti si sono scatenati e hanno riportato commenti critici su quanto è accaduto. Anche la Caruso è sotto choc ed è convinta che l'uomo abbia mancato di rispetto a sua madre biologica.

"Io ora ho una famiglia- ha detto il presunto padre naturale di Paola - . Non posso stare appresso a una che dopo 35 anni dice che ho un altro figlio. Non me la ricordo questa donna (Imma, ndr). Anzi, se vedo il mio nome in giro vi denuncio tutti". L'uomo, quindi, ha negato di conoscere Imma e non ha nessuna intenzione di incontrare la Caruso.

