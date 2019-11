Paola Caruso si sente usata dall'ex Moreno Merlo

Recentemente era emerso che la love-story di Paola Caruso e Moreno Merlo fosse giunta al capolinea. E nella nuova diretta di Domenica live, andata in onda questa domenica 24 novembre, l'ex concorrente de L'isola dei famosi ha voluto riportare la sua verità, confermando la sua rottura avvenuta con l'ex tentatore di Temptation island. In occasione del nuovo appuntamento tv, la conduttrice del format domenicale ha mostrato un documento choc, fornitole proprio da Paola Caruso. Dalla regia del programma è stato infatti mandato in onda un rvm contenente le esclusive immagini di quelli che - a detta dell'ex Bonas di Avanti un altro- sarebbero i motivi che avrebbero provocato la sua separazione da Merlo. Quest'ultimo avrebbe usato la Caruso, facendole credere di voler bene a lei e a suo figlio, Michelino (il bambino non riconosciuto da Francesco Caserta, ex della Caruso), al mero scopo di ottenere visibilità e consensi da parte del pubblico.

Stando a quanto riferito dalla Caruso alla d'Urso, Moreno Merlo aspirerebbe ad ottenere successo in tv. Le accuse mosse da Paola Caruso ai danni di Moreno Merlo sono pesanti. Nel videofilmato trasmesso in puntata è emerso che Merlo avrebbe una nuova fiamma, l'ex gieffina Veronica Graf.

“Mi aveva detto che aveva dei problemi economici -ha fatto sapere Paola Caruso, incalzata dalle domande di Barbara d'Urso sulla sua rottura con Merlo, avvenuta dopo 4 mesi di relazione con il giovane ex volto del docu-reality sui tradimenti-, che non stava lavorando molto, e che il rimborso spese per l'ultima intervista a Pomeriggio 5 non gli bastava. Io gli avevo dato metà del mio rimborso spese, eppure non era bastato... Tornato a casa mia, la nostra era una convivenza part-time, mi ha detto che il rimborso spese non gli bastava più. Lì ho capito che lui stava chiedendomi dei soldi, perché lui è il Brad Pitt italiano e io gli ostacolo la carriera... Io sono cascata dal però...”. La Caruso, parlando con la voce rotta dalla commozione in studio, non ha nascosto al pubblico di sentirsi usata dal suo ultimo compagno, a cui era solita affidare il figlio Michelino, quando lei non era tra le mura della sua casa: “Le poche volte che uscivamo a cena pagavo sempre io. Io ho cercato di aiutarlo e non c'è niente di male. Mi ha usata, si è approfittato della mia fragilità, di "ragazza-madre" alla ricerca di un padre per suo figlio, per cercare di arrivare in tv, andare al Grande fratello e venire da te, Barbara" . Secondo la showgirl 34enne, Merlo era solito spostarsi con la sua macchina: “Sì... abbiamo litigato anche in auto... Mi ha detto che si sarebbe preso le sue cose e se ne sarebbe andato... Mi ha lasciato delle multe che ora devo pagare io, perché lui non me le paga”.

Paola Caruso e il ricordo del Battesimo di Michelino

Nello sfogo avuto sotto i riflettori di Domenica Live, Paola Caruso non è riuscita a trattenere le lacrime. L''ex Bonas ha confidato di sentirsi minacciata dal suo ormai ex, Merlo, perché quest'ultimo le ha a quanto pare confessato di averla filmata in alcuni momenti della sua vita privata: “Mi ha detto che dovevo stare calma, perché ha delle mie registrazioni. Lui è stato 4 mesi con me registrandomi! Mi ha detto 'Io ti ho sempre registrata'. Non so che tipo di registrazioni, ma ho avvertito subito i miei legali e l’ho denunciato. Questa è violazione della privacy con mio figlio minore, io devo tutelare un bambino che ha solo me. L'ho fatto scendere dalla mia macchina, ha iniziato a insultarmi e ho chiamato la polizia. Lui si agitava ed era alla guida con mio figlio a bordo. Stavamo litigando e lui mi stava registrando. Ho cercato di prendermi le chiavi di casa e lui mi ha tirato una gomitata. La polizia alla fine è arrivata. Se una persona ti registra, non ti ama. Il punto è perché lo fa?”. Nel salottino di Barbara d'Urso, la madre di Michelino, al termine del suo intervento, non è riuscita a trattenere la commozione, al pensiero che il suo bambino possa essere stato strumentalizzato dal suo ultimo ragazzo: “Quando un giorno Michelino sarà grande, guarderà le foto del suo Battesimo, vedrà Moreno... e mi chiederà 'mamma chi era questo che mi teneva in braccio?'... io non saprò cosa dire...pensavo di avere finalmente la mia famiglia. E invece no".