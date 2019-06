Paola Cortellesi vince il SuperCiak d'oro

Matteo Sacchi

I premi all'eccellenza del cinema italiano assegnati, dalla rivista Ciak, specializzata sul cinema, sono stati assegnati ieri sera, per il terzo anno consecutivo, nel complesso monumentale della Link Campus University di Roma. I tre premi votati dal pubblico sono quelli al Miglior Film, Miglior Regista e Migliori Attori Protagonisti, senza vincoli di nomination, tra tutti i titoli italiani usciti in sala dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2019. I premi agli attori non protagonisti e alle categorie tecniche sono stati votati da una giuria di 100 giornalisti e critici, a partire dalle cinquine proposte dai giornalisti di Ciak.

Il premio più importante, il «SuperCiak d'Oro» come protagonista del 2019, è andato a Paola Cortellesi per «la capacità di parlare al grande pubblico all'insegna della qualità, di utilizzare l'ironia pop per sottolineare i tic del nostro tempo».

Per quanto riguarda i film Dogman di Matteo Garrone conquista le giurie del pubblico e dei critici aggiudicandosi ben 6 Ciak d'Oro: Miglior Film; Miglior Attore non protagonista a Edoardo Pesce, Migliore sceneggiatura a Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Ugo Chiti; Miglior Montaggio a Marco Spoletini e Miglior Scenografia a Dimitri Capuani. La redazione di Ciak ha assegnato inoltre a Marcello Fonte il «Ciak d'Oro come Personaggio più Sorprendente dell'anno» per la sua interpretazione.

Il premio per la Miglior Regia è andato invece a Mario Martone per Capri-Revolution e il Ciak d'Oro per la Migliore Attrice a Marianna Fontana. il Ciak d'Oro come Miglior Attore se l'è aggiudicato Alessandro Borghi, protagonista di Sulla mia Pelle, di Alessio Cremonini, a cui è andato il Ciak d'Oro per l'Opera Prima. Il riconoscimento al Miglior Produttore invece a Luigi e Oliva Musini di Cinemaundici e Andrea Occhipinti di Lucky Red sempre per Sulla mia Pelle. Il premio come «Miglior Attrice non protagonista» se l'è aggiudicata Marina Confalone per Il Vizio della speranza. Due Ciak d'Oro a Enzo Avitabile che si aggiudica, sempre per Il Vizio della speranza, la Miglior Colonna Sonora e la Miglior Canzone originale.

Tre Ciak d'Oro vanno anche a La Paranza dei bambini, tra cui quello a Daniele Ciprì per la Miglior Fotografia.

Per il primo anno un Ciak d'Oro viene assegnato per un film straniero. Va a Bohemian Rhapsodhy, premiato per il Miglior Lancio Italiano di un blockbuster internazionale.