Paola e Chiara e la reunion in tv: "Saremo sempre sorelle"

La scorsa domenica 19 gennaio, in prima serata su Rai 2 è stata trasmessa la nuova puntata di Che tempo che fa, talk-show condotto da Fabio Fazio. E il nuovo appuntamento tv ha visto presentarsi, in qualità di ospiti in studio, Paola e Chiara. Lo storico duo musicale formato dalle sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi, nato nel 1996 e rimasto attivo fino al 2013, ha concesso una nuova intervista, in cui ha smentito diversi rumor.

Dietro al ritorno televisivo di coppia, in realtà, non si nasconde la voglia di tornare sulle scene musicali con una reunion. O almeno questo è quanto hanno riportato le dirette interessate, in risposta alle domande poste da Fazio.

Nel corso dell'intervista, infatti, Paola e Chiara hanno fatto sapere di aver diviso le loro strade dal punto di vista professionale. La prima ha spiegato di aver voluto continuare il suo percorso intrapreso nell'industria musicale come artista solista, deejay e instagrammer ed è reduce dall'uscita del suo nuovo singolo, realizzato in collaborazione con M¥SS KETA, LTM.

Brano del quale, in puntata, ha rivelato il tema: “Il tema è quello delle donne. Noi non vogliamo stare un passo indietro, ma stare alla pari degli uomini. Così è giusto e corretto”. L'ex bionda del duo, invece, ha tenuto a chiarire che allo stato attuale lavora come attrice.

Nonostante non abbiano intenzione di riunirsi in campo musicale, le due sorelle sono apparse complici tra loro e visibilmente felici di essere tornate insieme, in tv. "Siamo una famiglia -ha dichiarato Paola, in apertura del suo intervento, mettendo così a tacere tutte le indiscrezioni che la vedrebbero in conflitto con la sorella- e questo conta più di tutto il resto. Poi, non siamo state soltanto colleghe. Ma siamo sorelle e lo saremo per tutta la vita".

Paola e Chiara rivelano dei retroscena

Nell'ultima apparizione televisiva, Chiara ha motivato la sua scelta artistica, ovvero quella di dedicarsi alla recitazione, che è una delle sue più grandi passioni. "Sono felice per Paola, ha ancora una grinta pazzesca. Io ho scoperto la recitazione un po’ tardi -ha fatto sapere, incalzata a Che tempo che fa circa la sua carriera artistica-. Volevo combattere la mia timidezza e, facendolo, mi sono innamorata di questo lavoro". “Ho proseguito con la musica - ha, inoltre, precisato sul suo trascorso da cantante, per poi rivelare la sua ambizione-, ma il mio sogno è quello di fare l’attrice”.