Paola Ferrari (ancora) contro la Leotta: "Avrei voluto sfidarla a Sanremo"

È ancora scontro tra Paola Ferrari e Diletta Leotta, due delle giornaliste sportive più note del nostro Paese. Rappresentano due generazioni diverse di giornalismo televisivo sportivo e si sa che la lotta generazionale è parte integrante della nostra società. Ma se da una parte Diletta Leotta preferisce il silenzio alla polemica, dall'altra Paola Ferrari non perde occasione di lanciare velenose frecciatine alla sua collega, come ha fatto oggi a Un giorno da pecora.

Da qualche tempo, la conduttrice della Domenica Sportiva non risparmia commenti al vetriolo contro la sua giovane dirimpettaia, impegnata spesso sui campi di calcio della serie A come inviata di DAZN. Tra meno di un mese, la fidanzata di Daniele Scardina affiancherà Amadeus sul palco del Festival di Sanremo. È lei uno dei primi nomi ufficializzati per calcare uno dei palcoscenici più prestigiosi, durante la kermesse canora più longeva e amata dagli italiani. Già quando erano iniziate a circolare le prime indiscrezioni su una sua possibile presenza, Paola Ferrari si era detta contraria a una tale evenienza. " Quando parliamo di televisione che fa scelte per virare verso un mondo diverso e rispettoso per le donne, l'idea di mandare Diletta Leotta a condurre Sanremo vi sembra che segua questa direzione? ", disse la giornalista a Tv Talk circa un mese fa, ammettendo di preferire Bebe Vio al fianco di Amadeus.

Ora che è ufficiale la sua presenza, Paola Ferrari ha rincarato la dose nel programma di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La conduttrice della Domenica Sportiva, che in passato ha dichiarato di non essere gelosa di Diletta Leotta, a Un giorno da pecora ha dichiarato: " Come mai a Sanremo, nel ruolo di giornalista sportiva, ci sarà Diletta Leotta e non io? Perché è più bella, più giovane e ha più follower di me. A lei l'hanno chiamata per la seconda volta, a me no, è molto semplice. " Tutte le donne di spettacolo sognano, almeno una volta, di salire sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo e, ovviamente, Paola Ferrari non fa eccezione: " Mi sarebbe piaciuto sfidarla sul palco dell'Ariston, una bella sfida di simpatia e di fascino, niente di cattivo ovviamente, penso che sarebbe stato divertente. "