Paola Ferrari mostra la foto con il carcinoma al viso: "La prevenzione salva la vita"

Dopo essere stata a lungo al centro del gossip, per via di alcune dichiarazioni al vetriolo lanciate sul conto di Diletta Leotta, Paola Ferrari fa di nuovo parlare di sé. Questa volta, a far tornare al centro dell'attenzione mediatica la nota conduttrice di casa Rai è un motivo molto serio. Recentemente, nel corso di un suo intervento registratosi a La vita in diretta, la Ferrari aveva parlato della sua battaglia personale affrontata contro il cancro, spiegando che all'inizio era certa di avere un banale brufolo sul viso: "In realtà si trattava di un carcinoma, una cosa piuttosto seria".

"Si trattava di un carcinoma nodulare infiltrante- aveva poi precisato la conduttrice- necessitava di un intervento importante di rimozione". Quel tumore che l'aveva colpita le stava mangiando i nervi e gli occhi, a detta della stessa Ferrari, che, in occasione della Maratona Rai di Telethon, confidò di aver subito 40 punti segnati dall'intervento chirurgico e che in pochi mesi le avrebbero potuto diagnosticare una paresi al volto.

Paola Ferrari e il messaggio sulla prevenzione

Diverse ore fa, Paola Ferrari ha destinato ai suoi follower un nuovo messaggio, anticipando in rete di essere stata invitata al format Porta a porta. Parole, quelle scritte in un nuovo post condiviso su Instagram, che la Ferrari ha riportato a corredo di una foto, in cui mostra con coraggio il carcinoma che l'aveva colpita in passato: "Oggi sono stata invitata a Porta a Porta per parlare di tumore e prevenzione. Purtroppo non posso esserci. Grazie a tutti e non dimenticate mai che La Prevenzione salva la vita. #portaaporta @airc.it @fondazione_ieoccm @fondazioneumbertoveronesi @raiunofficiall".