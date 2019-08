Paola Ferrari punge Wanda Nara: "Che soddisfazione batterti"

Paola Ferrari navigata giornalista della Rai in queste ultime settimane si è scatenata e non poco nei commenti nei confronti della giovane collega Diletta Leotta: “Non parlo di donne che non sono giornaliste sportive. Rischio di vederla a Sanremo e spero che non accada. La Leotta mi piace, è brava, simpatica, divertente, ha proprietà di linguaggio e buca il video al di là delle forme, ha tutte le carte in regola ma secondo me non vuole diventare la nuova Ilaria D’Amico: la svolta che ha avuto mi sembra la avvicini a Belen più che a Monica Vanali o Anna Billò.”

La Ferrari è tornata alla conduzione della Domenica Sportiva che è andata in onda in concomitanza con il programma condotto da Pierluigi Pardo Tiki Taka dove è presente anche la moglie e agente di Mauro Icardi Wanda Nara. Gli ascolti, questa volta, hanno premiato la Rai che ha avuto così la meglio su Mediaset. Non contenta la Ferrari ha voluto infierire sugli avversari con un post pungente su Instagram: "Che soddisfazione battere Wanda Nara ! La DS con me e Jacopo Volpi registra il 7,07 di Share contro il 5,4 di TikiTaka. La sfida si fa interessante . Grazie a Tutti!".



