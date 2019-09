Paola Perego: "Per trent'anni ho sofferto di attacchi di panico"

Sabato 28 settembre a Verissimo sarà ospite Paola Perego, che parlerà in esclusiva degli attacchi di panico che l'hanno afflitta per trent'anni e delle accuse di sessismo che, pochi anni fa, hanno portato alla chiusura del suo programma Rai.

Gli attacchi di panico sono un problema subdolo che colpisce moltissime persone ma sono in pochi a parlarne apertamente. “ Ne ho sofferto per una trentina d’anni, quasi tutta la vita, tant’è che sto scrivendo un libro sull’argomento ”, ha dichiarato la Perego ai microfoni di Silvia Toffanin, svelando in anteprima il suo primo progetto editoriale. “ Il primo attacco di panico non lo scordi mai. Io avevo sedici anni, ero in macchina, mentre tornavo dal cinema e mi mancava l’aria. In generale, quando mi arrivavano le crisi scrivevo molto, così ora ho deciso di raccogliere i miei diari e di scrivere questo libro per raccontare la mia esperienza e far capire agli altri che se chiedi aiuto è molto più facile guarire ”, ha detto la conduttrice, che adesso vuole essere d'aiuto a chi si trova in una condizione di disagio a causa degli attacchi di panico, utilizzando la sua storia come esempio di vittoria contro un problema così sottovalutato.