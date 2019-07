Paola Turani ha detto sì e ha sposato Riccardo Serpellini

Paola Turani ha detto sì. Il matrimonio è stato celebrato ieri nella splendida cornice di una villa con parco di Lonato, in provincia di Brescia, a pochi passi dal Lago di Garda. Presenti alla cerimonia tantissimi volti noti ma, soprattutto, la famiglia Trussardi. Tomaso è stato il testimone dello sposo e non poteva mancare sua moglie Michelle, accompagnata da Aurora e dal suo fidanzato.

La modella e influencer ha conosciuto Riccardo Serpellini tantissimi anni fa, ma Paola Turani non è sembrata inizialmente interessata all'affascinante imprenditore. Tra loro ci sono 14 anni di differenza ma a guardarli felici innamorati e sorridenti nel giorno del loro matrimonio non si direbbe. Poche settimane fa, l'influencer ha rilasciato un'intervista raccontando la nascita del loro amore e il percorso per arrivare a pronunciare il fatidico sì, che è arrivato tra le lacrime di commozione di tutti i presenti. È stato un matrimonio da favola, con un'atmosfera da mille e una notte a cui hanno partecipato anche i due cani della coppia. Nadine e Gnomo, infatti, sono stati incaricati di portare le fedi, con tanto di papillon su misura. La testimone della sposa è stata Giulia Valentina, nome molto noto al popolo dei social per essere stata per lungo tempo fidanzata con Fedez.

Oltre alla famiglia Trussardi, sono stati numerosi i volti noti che hanno preso parte alla cerimonia. Erano presenti Enrico Papi e Demetrio Albertini, ma anche l'Estetista Cinica e Clio Zammatteo, due nomi molto conosciuti al popolo dei social, così come Martina Luchena e Paolo Stella.

Paola Turani ha organizzato un matrimonio in grande stile e per l'occasione ha sfoggiato ben tre diversi abiti da sposa. Per la cerimonia ufficiale ha scelto un modello romantico con ampia gonna di tulle e sfumature rosa. Il secondo, indossato subito dopo la cerimonia, era bianco, caratterizzato da una sinuosa linea a sirena e arricchito con dettagli di pizzo e ricami con cristalli lucenti. Per festeggiare fino a tarda notte, invece, ha scelto un modello corto ma non banale, con frange sulla gonna e perline. È stata una giornata fantastica e indimenticabile per Paola Turani e Riccardo Serpellini, che hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore. A poche ore dalla celebrazione, la bella Paola Turani ha voluto condividere l'emozione con i suoi tantissimi fan: "Ieri è stato come vivere un sogno, un bellissimo sogno. Impossibile spiegare a parole le emozioni e la felicità provate.. è stato tutto come avevo desiderato, anzi meglio ancora"