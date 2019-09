Paola Turci e quel post equivoco che ha fatto pensare ad Emma: “Perdonatemi”

Nelle ultime ore Paola Turci si è resa protagonista di un equivoco nel quale è stata coinvolta anche Emma Marrone e che aveva fatto sobbalzare i fan della cantante salentina.

Per manifestare la sua vicinanza a quest’ultima, che com’è noto è stata costretta a fermarsi per risolvere un problema di salute, la Turci aveva pubblicato nelle sue Instagram story una foto che le ritraeva insieme. Poche ore dopo quel post, Paola scriveva sui suoi profili social: “ Andrà tutto bene... ”. In tanti, quindi, hanno immaginato che si riferisse ancora ad Emma Marrone e in rete si è iniziato a pensare ad un ipotetico intervento al quale quest’ultima si stava per sottoporre. L’equivoco è stato alimentato, poi, dall’ultimo post della Turci che annunciava: “ È andato tutto bene ”.

Una serie di elementi, dunque, hanno portato gli utenti della rete a pensare che i messaggi della cantante fossero rivolti proprio alla collega, ma è stata proprio Paola Turci ad intervenire sui social per chiarire quanto stava accadendo. “ Ragazzi non mi riferivo ad Emma ma a una cosa che è successa a me!! Perdonatemi per l’equivoco!!! – ha scritto lei su Twitter, aggiungendo poi sul suo profilo Instagram un attacco a tutti coloro che hanno diffuso false notizie - . Ma quindi, se scrivo sei un cretino senza nominare nessuno voi sapete già a chi mi riferisco? È così che fate informazione? È andato tutto bene l’esito di un esame che avevo oggi. Io, non qualcun altro. Approfondite, prima di dedurre ”.

Andrà tutto bene — Paola Turci (@paolaturci) September 24, 2019