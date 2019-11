Paola Turci rivive il dramma dell'incidente: "Ho perso il controllo dell'auto"

Nella puntata di Domenica In, trasmessa lo scorso 3 novembre su Rai 1, si è presentata tra gli ospiti in studio Paola Turci. La cantautrice italiana, apparsa in perfetta forma fisica e in un outfit "verde speranza", si è raccontata in un'intervista esclusiva concessa a Mara Venier, nella quale non si è risparmiata parlando del drammatico incidente che ha cambiato i lineamenti del suo viso. Senza avere paura di rivivere le scene dolorose del drammatico accadimento che le ha stravolto la vita, la Turci ha spiegato nei minimi dettagli che -in quella particolare circostanza- perse il controllo dell'auto mentre guidava sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, per via di un momento di distrazione. E l'aneddoto della cantante in questione è dell'incidente risalente agli anni '90: "C'era già il cellulare, era il '93. Aspettavo una telefonata di mio padre che non arrivava. Allora ho pensato 'magari il cellulare si è staccato dallo spinotto' e allora ho guardato a lungo... e non ho più guardato la strada. Mi sentivo così sicura di me stessa. Quasi invincibile. Invece ho perso il controllo della macchina...".

Da quel triste avvenimento, Paola Turci ha saputo rinascere, imparando a credere in se stessa e ad accettare le sue cicatrici, e ha curato in particolare quelle dell'anima attraverso la sua musica. Il prossimo 12 novembre, partirà il suo Viva da morire live tour 2019 e subito dopo l'annuncio del suo nuovo tour, la regia di Domenica In ha mostrato all'ospite in studio un rvm contenente alcune delle esclusive immagini della sua storica apparizione al Festival di Sanremo 1989. La carriera di Paola Turci decollava proprio con la sua quarta partecipazione a Sanremo. "Mi hanno tirato sul palco e mi hanno detto che avevo vinto - La Turci allude al suo terzo premio della critica consecutivo, considerato tuttora un record-. Era la mia terza volta, ed ero con Mimì".

Paola Turci e la sua musica a Domenica In

Nel suo ultimo intervento televisivo, Paola Turci ha voluto regalare al pubblico anche una parte della sua musica e ha intonato la canzone di Mia Martini dal titolo Almeno tu nell'universo, una cover che la stessa ospite ha dedicato proprio alla compianta artista e sorella di Loredana Berté. Sempre a Domenica in, e in chiave acustiva, la Turci ha cantato anche la sua recente hit Fatti bella per te, un inno all'autostima e alla forza della vera bellezza delle donne."Questa canzone -fa poi sapere la cantautrice della canzone che ha presentato a Sanremo 2017- racconta bene il periodo in cui ho vissuto la maggior parte delle mie insicurezze. Quella più grande, di non essere accettata, di non essere la stessa di sempre... L'incidente accadde per distrazione. Era il 15 agosto 1993 ed ero distratta... Mi sono ritrovata completamente cambiata in faccia".

