Bonolis fa il discorso di fine anno: "Tutti a magna'... a spese mie"

La ricorrenza festiva del Capodanno rappresenta un'occasione per stringersi ai propri affetti e condividere con gli altri i ricordi salienti di un anno appena finito. In occasione delle vacanze natalizie, Paolo Bonolis non è riuscito a resistere alla tentazione di fare un discorso di fine 2019, che la consorte, Sonia Bruganelli, ha condiviso con il web pubblicandone un video sul suo profilo Instagram.

All'ultima cena del 2019, Bonolis ha deliziato gli invitati accorsi a casa sua con una sorta di bilancio personale di fine anno, lasciandosi andare a delle battute che hanno divertito il web. "Allora: è un piacere averve qua tutti, stasera, a mangià e a beve' -sono le parole che Bonolis ha speso rivolgendosi ai cari, con i quali ha dato il benvenuto al 2020- a spese mie. Perché io so’ un signore! Perché io so’ un signore! E ‘ndo magna uno…mortacci vostri, quanti siete! Vi auguro a tutti un anno meraviglioso. Che ve possa dà tutta l’acqua pe' l’orto. Che nessuno di voi ha da divennà terra pe’ ceci…prima che lo decida…chi po’ decide! Vi voglio bene a tutti. Mortacci vostri".

Sotto il filmato di auguri di buon 2020, fatti dal conduttore - che a breve tornerà in tv - sono giunti molti commenti da parte degli utenti. "Alla prima occasione, farò lo stesso discorso", ha commentato qualcuno, alludendo alle parole che Bonolis ha speso al cenone di Capodanno. "Sincero", ha scritto un altro utente sul conduttore capitolino. Poi, sono giunti anche gli auguri dei fan più accaniti, rivolti in particolare al loro beniamino: "Tanti auguri, tra poco ci rivediamo con Avanti un altro". "Dopo il discorso del Papa e del Presidente della Repubblica, anche il discorso di @sonopaolobonolis. #buonanno" sono, invece, gli auguri che Sonia Bruganelli ha riportato nella descrizione del video postato a Capodanno, che vede protagonista il marito e ha raggiunto la cifra di oltre 190mila visualizzazioni. Nelle ultime ore, però, il filmato in questione non è più visibile - se non in alcune fanpage dedicate a Bonolis - e, pertanto, si pensa che la Bruganelli abbia deciso di rimuoverlo dal suo profilo personale o archiviato temporaneamente in data odierna.

Visualizza questo post su Instagram (@paolobonolis_forever_) in data: 1 Gen 2020 alle ore 11:45 PST

Paolo Bonolis riparte con Avanti un altro nel 2020

In questi primi giorni del 2020, c'è grande attesa per il ritorno di Paolo Bonolis, previsto alla conduzione di Avanti un altro. Il noto game-show pre-serale riaprirà i battenti il prossimo lunedì 6 gennaio alle ore 18:45, su Canale 5, con la collaborazione speciale di Luca Laurenti.

Il salottino targato Mediaset verrà capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri) e nel cast sono confermati - tra i personaggi veterani dell'attesa trasmissione - la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni, il bonus Daniell Nillson e la bona sorte Francesca Brambilla. Intanto, i telespettatori si dicono in trepidante attesa di scoprire l'identità della nuova "bonas". Tra le novità della trasmissione, va menzionato anche l'ingaggio della youtuber Follettina Creation.

