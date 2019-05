Paolo Bonolis: "Mi ritirerò dalla tv prima di essere vecchio. Ci siamo quasi"

Paolo Bonolis è un vero e proprio animale televisivo con una grande intelligenza e capacità istrionica che gli ha permesso di rimanere sul piccolo schermo per moltissimi anni. Chi non lo ricorda agli esordi su Mediaset con Bim Bum Bam, il programma di intrattenimento per bambini in onda negli anni '80? Fino ai recenti successi di Ciao Darwin e Il Senso della Vita. Ma, ultimamente, sente avvicinarsi il momento del suo ritiro definitivo dal mondo della Tv.

Paolo Bonolis: "Mi ritirerò presto"

In una recente intervista concessa a Fanpage.it Bonolis ha spiegato quale è l'obiettivo che vuole raggingere con l'edizione attuale di Ciao Darwin, ma ha parlato anche del suo futuro in televisione. Secondo Bonolis "Ciao Darwin è ed è sempre stato questo, un'occasione per ridere delle nostre incongruenze: morali, sociali, umane". Ma ha precisato che il programma non ha alcun intento didattico nei confronti del pubblico e ha spiegato: "Il programma vuole semmai sottolineare, non siamo migliori né peggiori degli altri. Abbiamo tutti incongruenze e scempiaggini che la trasmissione vuole raccontare, ma sempre col sorriso. Cercavo di farlo a "Bim Bum Bam" e cerco di farlo oggi. Credo che l'imperiosa volontà accademica sia un po' noiosetta, o quantomeno a me non piace come veicolo di pensiero. Preferisco la leggerezza intrisa di qualcosa che può essere una riflessione, un accenno di cultura".

Passando a parlare del suo futuro prossimo il popolare conduttore televisivo non si pone alcun limite nell'immediato. All'intervistatore che gli chiede se farà qualcosa di nuovo, infatti, risponde così: "Lo farò. Lo farò non quando lo decido io, ma quando quello che vorrei fare sarà consono alle ambizioni dell'azienda con la quale mi interfaccio". D'altra parte Paolo Bonolis riconosce che, ad un certo momento, ci si può stancare e "stufare della televisione". Ma questo quando accadrà? Paolo risponde a suo modo: "Arriverà quel momento, ma soprattutto arriverà quando mi renderò conto, e ci siamo vicini, di non poter essere più contemporaneo. Non mi va di diventare un vecchio che disperatamente cerca di imporre se stesso con un linguaggio non più adatto ai tempi".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?