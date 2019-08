Paolo Bonolis su Wanda Nara: "Mauro Icardi è nelle mani di chi gioca bene con i sentimenti"

Il conduttore storico di Ciao Darwin, Paolo Bonolis, ha indirettamente lanciato delle parole al vetriolo sul conto della coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi.

I non intenditori del mondo del calcio si chiederanno cosa possa aver sospinto Bonolis a pronunciarsi sui due summenzionati coniugi.

Bonolis è un simpatizzante dell'Inter e il motivo che si cela dietro le sue ultime dichiarazioni sulla conduttrice di Tiki Taka è presto detto. Mauro Icardi è stato ad oggi un attaccante dell'Inter e in un'intervista concessa a Radio Sportiva il noto conduttore ha parlato dell'affaire Inter-Icardi.

Lo sfogo di Paolo Bonolis sulla coppia Wanda Nara e Mauro Icardi

"A fronte di un fatturato pazzesco come quello di Suning, credo che Icardi possa essere gestito senza grandi problemi economici", ha così esordito il conduttore Paolo Bonolis nel corso del suo ultimo intervento. Ma quello che è sopraggiunto subito dopo può dirsi un attacco al veleno di Bonolis, che non lascia molti dubbi all’interpretazione. "Gli sono state proposte squadre di alto profilo, ma lui sta giocando la sua partita - aggiunge il marito di Sonia Bruganelli, parlando di Mauro Icardi, il consorte di Wanda Nara -. E’ un ragazzo nelle mani di una signora che sa giocare bene con i sentimenti. Wanda se lo manovra come meglio crede”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?