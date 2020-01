Paolo Ruffini sotto accusa. La tatuatrice Stone pubblica le foto intime con lui

C'è grande attesa per la partenza de La pupa e il secchione e viceversa, storico programma di Italia1 che viene riproposto in una nuova veste. Oggi alle 21 ci sarà il kick-off della nuova edizione, quest'anno condotta da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani, ma a poche ore dalla partenza si è abbattuta la bufera sul conduttore dagli occhi azzurri.

Solo poche settimane fa, Paolo Ruffini era stato al centro delle cronache rosa per la fine della lunga relazione con la sua collega Diana Del Bufalo. Era stata la stessa ragazza, con un post carico di rancore, a comunicare la notizia ai suoi seguaci tramite Instagram. Pochi giorni dopo Ruffini era stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove aveva ammesso le sue colpe ma anche la volontà, non reciproca, di voler tornare con l'attrice. Dalle parole di Diana Del Bufalo erano intuibili i motivi che avevano portato alla rottura tra i due ma le nuove rivelazioni di Vanya Stone sembrano confermare quanto da molti ipotizzato.

Con una serie di post social, la tatuatrice romana ha rivelato la presunta esistenza di una relazione con Paolo Ruffini avuta quando ancora l'attore sarebbe stato fidanzato con Diana Del Bufalo. La ragazza, una trentenne romana, non è completamente sconosciuta alle cronache, perché è stata una delle accusatrici di Fausto Brizzi nello scandalo delle molestie. Con diverse immagini pubblicate nelle storie del suo profilo Instagram, Vanya Stone ha reso pubblica quella che fino a ora era una relazione clandestina, che Paolo Ruffini non avrebbe voluto divulgare. " Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sputtanassi... Come vedi, eccoci ancora qui ", questo è il messaggio di Vanya che accompagna lo scatto che la vede ritratta insieme a Paolo Ruffini, senza t-shirt. Su Facebook, la ragazza ha apostrofato Paolo Ruffini come " miserabile " e nelle sue storie ha svelato anche presunte richieste particolari dell'attore, parlando di " giochini perversi che proponeva e voleva fare con le mie amiche. " Pare che la ragazza sia stata mossa dalla delusione di essere stata esclusa dal programma di Ruffini in partenza, dopo essere stata contattata e aver già firmato un pre-contratto.