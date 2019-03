"Papà, mi manchi": l'appello disperato di Karolayne Da Rosa

Oggi pomeriggio ospite a Domenica Live da Barbara D'Urso c'era Karolayne Da Rosa, figlia del celebre giocatore Emerson Ferreira Da Rosa meglio conosciuto come "Il Puma".

La ragazza si è lasciata andare raccontando la sofferenza provata durante il divorzio burrascoso dei genitori (così burrascoso al punto che gli amici vicini alla coppia l'avevano soprannominato "La guerra degli Emerson"). Nel 2007 Sonia Emerson andò su tutte le furie quando l'ex marito, invece che accompagnare la figlia in vacanza in Sardegna come concordato, volò a Madrid con Karolayne, violando così gli accordi stipulati in sede di separazione che vietavano l'espatrio della figlia senza la presenza della madre.

La figlia di Emerson ha inoltre raccontato il dolore per la mancanza del padre e del suo appoggio, fino ad arrivare alla fine del loro rapporto.

" Lui non ha mai appoggiato la mia passione per il tennis. Un giorno mi ha chiamato e mi ha offerto un posto come segretaria del Presidente Fifa. Io ho rifiutato, perchè volevo fare l’Università e poi provare una carriera nel tennis, e da lì non mi ha più chiamata.. "

A detta della figlia i due non hanno più rapporti dal 2016, quando il padre è semplicemente scomparso dalla sua vita. Quattro mesi fa Karolayne ha pubblicato il suo cortometraggio in cui parla della sua difficile infanzia e del dolore che ha comportato la mancanza del padre nella sua vita e di come si sia sfogata sul cibo. Dopo il cortometraggio il padre in un primo momento si era fatto avanti per riallacciare i rapporti con la figlia, ma successivamente è sparito di nuovo.

Il Puma oggi ha una nuova compagna e due figli, coi quali Karolyne dice di avere un buon rapporto: " L’ultima volta che lo vidi ero in Brasile, ho passato il Natale con lui e Capodanno con mia madre Sonia. Siamo stati benissimo, anche con la sua nuova compagna ".