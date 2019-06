Parigi, il fidanzato di Kate Moss non viene riconosciuto: scoppia la rissa con il bodyguard

A Parigi, il conte Nikolai von Bismarck (32), giovane fidanzato della stilista e supermodella britannica Kate Moss (45) è stato protagonista di una violenta sfuriata. L'alterco è avvenuto con una guardia all'ingresso della sfilata di moda Dior Homme. A documentare l'accaduto è stato Celebrities in Paris, tramite un video postato sul suo account Twitter.

#PFW Jamie Hince membre du groupe The kills aussi connu pour être l'époux de Kate Moss à pris part à une violente altercation avec un membre de la sécurité du défilé Dior qui l'aurait pris pour un Fan pic.twitter.com/tHZu2Jlkxn — Celebrities in Paris (@celebsinparis) 21 giugno 2019

Nikolai e Kate stanno insieme da quattro anni. Tuttavia, pare che le guardie della sfilata di moda Dior Homme abbiano preso troppo a cuore il loro lavoro. Queste, scambiandolo per un comune fan, hanno trattenuto il giovane fidanzato della Moss, mentre cercava di raggiungere l'ingresso assieme alla stilista 45enne. Nel video è possibile vedere come il 32enne venga bloccato dalla sicurezza e come spinga veementemente una delle guardie. L'alterco si è spento solo nel momento in cui Kate Moss ha urlato qualcosa, con tanto di gesti, permettendo a von Bismarck il lasciapassare per l'evento. Nikolai von Bismarck e Kate Moss si trovano a Parigi assieme alla figlia di lei, Lila Grace (16).

Nikolai von Bismarck è nato il 29 dicembre 1986 ed è un fotografo di origini tedesche e britanniche. Originario del centro di Londra Nikolai, come è intuibile dal cognome, appartiene alla nobile casata dei Bismarck. Il giovane è, non a caso, apparentato con il celebre Cancelliere di ferro, conte Ottone von Bismarck (1815-1898), al suo tempo ministro del Regno di Prussia e Capo del governo della Confederazione Tedesca del Nord.