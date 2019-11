Paris Hilton nega la chirurgia plastica

Il tempo non sembra passare per la bella ereditiera Paris Hilton che, a 38 anni, riesce a dimostrarne quasi venti di meno: pare sia tutto merito di alcuni consigli della mamma. L'icona fashion del mondo social nega il ricorso alla chirurgia plastica, ma conferma di seguire alla lettera alcuni trucchi, come ad esempio quello di non esporsi mai alla luce del sole, quindi di prendersi molta cura del benessere della propria pelle. Nonostante le vacanze e le pose fotografiche a Ibiza e St Barts, la bella Paris nasconde il suo corpo ai raggi del sole, proteggendosi con creme e lozioni quindi con grandi cappelli. E se necessita di qualche prodotto specifico per levigare la sua pelle, Hilton attinge direttamente dalla linea di creme personali che prendono il suo nome: una proposta skincare funzionale e del tutto efficace, come conferma lei stessa.

Paris Hilton EXCLUSIVE: Her secrets for staying young-looking as she approaches 40 https://t.co/n5OozFUidG — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 20 novembre 2019

E nonostante le voci di corridoio sul ricorso alla chirurgia plastica siano sempre più insistenti, l'ereditiera le spazza via abilmente, rivendicando il suo corpo e la sua bellezza naturale al 100%. Niente botox o aumento del seno: Paris preferisce mantenere inalterata la sua forma da sirena curando con estrema attenzione la sua pelle, anche grazie all'utilizzo di prodotti di lusso e alta gamma quindi molto costosi. Un esempio è proprio la notissima "Creme De La Mer" che la Hilton ha iniziato a utilizzare sin dagli otto anni di età, mostrando una costanza senza pari. Molto orgogliosa della sua silhouette, la giovane è sempre in viaggio per lavoro o per impegni personali, ma a Natale dedicherà tutte le sue attenzioni al resto della famiglia.

Concentra sulla carriera come donna d'affari e su quella di deejay, Paris Hilton pare non aver tempo per altri impegni, come il remake del reality "The Simple Life", affrontato con l'allora sua migliore amica Nicole Richie. Un prodotto da lei definito iconico e per questo irripetibile, che le vedeva alle prese con una serie di lavori manuali che mai nella vita avrebbero potuto affrontare.

