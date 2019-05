Paris Hilton ha 800 parrucche per nascondersi dai fotografi

È una delle celebrità più amate dai social e dai flash dei fotografi. Paris Hilton ama lo shopping, il lusso, i drink e la vita notturna. Le sue follie e i suoi eccessi hanno sempre popolato le prime pagine dei giornali di gossip, anche se ultimamente le sue apparizioni in pubblico sono diminuite rispetto a qualche anno fa. E sarebbe stato proprio uno dei fan della Hilton a svelare il mistero e che c’è dietro, rumor confermato poi a Entertainment Tonight dalla stessa ereditiera.

Paris Hilton possiede ben 800 parrucche di tutte le forme e di tutti i colori e, su Twitter, uno dei suoi follower più accaniti, ha scovato tutte le volte in cui la sexy web star si è confusa fra la folla per cercare di passare inosservata. “Le uso per andare a Disneyland e da altre parti”, rivela poi durante l’intervista. "Se mi trovo in un posto in cui voglio circolare in incognito, ne indosso una. Con i capelli neri e corti sono praticamente irriconoscibile", continua. "E sì, quello che si legge su internet è vero. Ne ho tantissime di parrucche. Le utilizzo anche per somigliare ad altre star. Le mie preferite? Quelle di Marilyn Monroe e di Lady Gaga", conclude.

Una moda quelle delle parrucche che non è un vizio "segreto" solo di Paris Hilton. Anche la stessa Kim Kardashian le usa spesso. Il suo hair stylist (che è lo stesso di Paris Hilton), intervenuto sulla questione afferma: "Le donne le utilizzano più di quanto si crede. È per provare nuovi look e nuove tendenze".